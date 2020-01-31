Bünyan'da yaban hayvanlarına yem desteği - Son Dakika

Bünyan'da yaban hayvanlarına yem desteği
6 saat önce
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:34 Kaynak: AA
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, karla kaplı arazide yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.
Ekipler, yaban hayvanlarının beslenmesi için farklı bölgelere ekmek ve tahıl bıraktı.
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