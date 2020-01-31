Bünyan'da yaban hayvanlarına yem desteği - Son Dakika
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Bünyan'da yaban hayvanlarına yem desteği

6 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Bünyan'da yaban hayvanlarına yem desteği, System.String[]

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.


Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, karla kaplı arazide yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.


Ekipler, yaban hayvanlarının beslenmesi için farklı bölgelere ekmek ve tahıl bıraktı.

Bünyan Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:34 Kaynak: AA
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