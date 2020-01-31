Bünyan'da yaban hayvanlarına yem desteği - Son Dakika

Ekipler, yaban hayvanlarının beslenmesi için farklı bölgelere ekmek ve tahıl bıraktı.

Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, karla kaplı arazide yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Kayseri 'nin Bünyan ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

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