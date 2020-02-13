Bünyan'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Bünyan'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde dün başlayan ve bugün de devam eden yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Bünyan'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi, System.String[]

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde dün başlayan ve bugün de devam eden yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.


Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu ilçede kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, karla mücadele çalışmaları kapsamında tüm ekipleri ve iş makineleriyle sahada olduklarını belirtti.


Yoğun bir kar yağışının söz konusu olduğunu ifade eden Altun, "Kar yağışı başladığı ilk andan itibaren sahadayız. Tüm gücümüzle hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için mücadele ediyoruz. Hem güvenliğiniz hem de trafik akışını engellememek için hemşehrilerimden rica ediyorum kar lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmayın. Vatandaşlarımız olası olumsuzluklara karşı şahsi telefonlarımız başta olmak üzere belediyemiz ve personelimize her dakika ulaşabilirler. Rabbim tüm çalışma arkadaşlarımıza kolaylık versin." diye konuştu.

Özkan Altun, Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:06 Kaynak: AA
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