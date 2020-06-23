Bünyan'da zabıta ekipleri pazarlarda tedbiri elden bırakmıyor - Son Dakika

Bünyan'da zabıta ekipleri pazarlarda tedbiri elden bırakmıyor

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafelerini korumaları yönünde uyardı, pazarda esnaf ve halka ücretsiz maske dağıttı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafelerini korumaları yönünde uyardı, pazarda esnaf ve halka ücretsiz maske dağıttı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, maske takmanın zorunlu olduğu kentte, zabıta ekipleri hem denetimlerini hem de ücretsiz maske dağıtımını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, vatandaşları hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve maske kullanımına özellikle de alışveriş esnasında özen göstermeleri konusunda uyarıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğunu anımsatarak, yasağa uymayanlara 900 lira cezai yaptırım uygulanacağını belirtti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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