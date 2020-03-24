Kayseri'nin Bünyan ilçesinde zabıta ve polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, sokağa çıkan 65 yaş üstü kişilere, kronik hastalara ve bir araya gelen gruplara yönelik anonslu uyarıda bulundu.

Ekipler, koronavirüsün yayılmasını engellemek için cadde, sokak ve pazar alanlarında denetim gerçekleştirdi. Polis ve zabıta ekipleri yasağa uymayarak dışarı çıkan 65 yaş üzeri vatandaşları evde kalmaları ve sosyal destek gruplarından yardım istemeleri konusunda uyardı.

Halkın yoğun olduğu bölgelerde, polis araçlarından megafonla, "Sayın vatandaşlarımız, 65 yaş üzeri vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağına riayet edelim." şeklinde anons yaptı.

İlçede kurulan semt pazarında zabıta ekipleri dezenfekte yaparak esnafı maske ve eldiven kullanmaları yönünde uyardı. Vatandaşların tezgahlardan ürün seçmelerine izin verilmemesini belirten ekipler, ürünlerini ambalajlayarak satan ve kurallara uyan esnafa da teşekkür etti.