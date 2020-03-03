Bünyan'daki pazarcı esnafından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bünyan'daki pazarcı esnafından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Bünyan'daki pazarcı esnafından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Bünyan ilçesindeki pazarcı esnafı, İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için tezgahlarını Türk bayraklarıyla süsledi.

Bünyan'daki pazarcı esnafından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

Bünyan ilçesindeki pazarcı esnafı, İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için tezgahlarını Türk bayraklarıyla süsledi.

Salı günleri kurulan ilçe pazarındaki esnaf, hem İdlib'deki saldırıda şehit düşen askerleri anmak hem de Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için tezgahlarına bayrak astı.

Bazı esnaflar astıkları afişlerde tezgahlarındaki ürünlerin şehit ailelerine ücretsiz olduğunu duyurdu.

Pazarcı esnafı Okan Akdağ, yaptığı açıklamada, Mehmetçiğe moral vermek ve tek vücut halinde İdlib operasyonuna destek olmak amacıyla bayrak seferberliği başlattıklarını söyledi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da her zaman ve her koşulda kahraman Türk askerinin yanında olduklarını belirtti.

Tüm vatandaşları evlerine ve iş yerlerine Türk bayrağı asmaya davet eden Altun, "Bölgede bulunan askerlerimize destek ve moral vermek amacıyla onların yanlarında olduğumuzu belirtmek için esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza Türk bayrağı dağıttık. Bizlere gelen bayrak taleplerini de geri çevirmiyoruz. Gün birlik beraberlik günüdür." diye konuştu.

Bahar Kalkanı Harekatı, Bünyan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:50 Kaynak: AA
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