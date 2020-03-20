Bünyan'daki sağlık çalışanlarından "evinde kal" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bünyan'daki sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı - Son Dakika

Bünyan'daki sağlık çalışanlarından "evinde kal" çağrısı

6 saat önce

Bünyan Devlet Hastanesi çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "evinde kal" çağrısı yaptı.

Bünyan'daki sağlık çalışanlarından

Bünyan Devlet Hastanesi çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "evinde kal" çağrısı yaptı.


Bünyan Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık personeli bir araya gelerek, Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla destek oldu.

Çalışanlar "Biz sizin için buradayız siz de ülkemiz için evde kalın" yazılı kağıtlarla mesaj verdi.


Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nuri Çakır, "Bu süreçte tüm sağlık çalışanları olarak görev yerimizde görevimizin başındayız. Sizlerin de lütfen evlerinizde kalmanızı rica ediyoruz. Kurallara lütfen riayet edelim." diye konuştu.

Devlet Hastanesi, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:46 Kaynak: AA

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