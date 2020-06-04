Bünyan'dan kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarında yer alan öğretmenlerin mesaisi devam ediyor.

Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, Kovid-19 salgını dolayısıyla kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan grubun, ilçe genelinde yürüttüğü çalışmaların devam ettiğini söyledi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki idareci, öğretmen ve personelin 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için adeta seferber olduğunu belirten Çelik, "Eğitim camiası mensuplarımız gönüllü olarak yürüttüğü bu çalışmalarla toplumsal bir dayanışma örneği sergiliyor. Yürütülen bu anlamlı mesaide idareciler olarak bizler de yer alıyoruz. Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bünyan'da salgının ardından normalleşme süreci başladı

Bünyan'da, normalleşme süreci kapsamında ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları gerekli önlemeleri alarak yeniden tam kadro hizmet vermeye başladı.

Kaymakam Ömer Şahin, yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı normalleşme kararı kapsamında kendilerinin de ilçede gerekli önlemleri almak için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Kamu hizmet binalarında personellerin normal mesaisine başladığını belirten Şahin, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde vatandaşlara hizmet verildiğini kaydetti.

Bünyan Adliyesinde tüm birimler hizmet vermeye başladı

Bünyan Adliye Sarayı, Kovid-19 salgını sonrasında girilen normalleşme süresinde gerekli önlemleri alarak yeniden hizmete başladı.

Adliyeye gelen görevliler ve vatandaşların, sosyal mesafe kurallarına uyarak girişleri sağlanıyor.

Vatandaşlar adliyede görevli polis memurları tarafından ateşleri ölçüldükten sonra gidecekleri bölümlere yönlendiriliyor.

Adliye içerisindeki alanlara da sosyal mesafe kurallarıyla ilgili uyarılar konuldu.