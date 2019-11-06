Son Dakika Haberleri: Bünyan Dostları 3. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Son Dakika Güncel Bünyan Dostları 3. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Bünyan Dostları 3. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

7 saat önce

Kayseri ve Bünyan ilçesini tanıtmak amacıyla çeşitli faaliyetlere imza atan Bünyan Dostları Grubu Derneği 3. olağan genel kurulu yapıldı.

Bünyan Dostları 3. Olağan Genel Kurulu Yapıldı, System.String[]

Kayseri ve Bünyan ilçesini tanıtmak amacıyla çeşitli faaliyetlere imza atan Bünyan Dostları Grubu Derneği 3. olağan genel kurulu yapıldı.


Olağan genel kurulda yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçilirken Şener Serim üyelerin oyları ile yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.


Dernek Başkanlığına seçilen Şener Serim yaptığı açıklamada "26.12.2012 de arkadaşlarımızla kurduğumuz derneğimizle geleneksel olarak yaptığımız Bünyan Kış Yüzme Şenliği, Bünyan Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü, Bünyan Anneler Günü Yürüyüşü gibi faaliyetlerle birlikte çeşitli kitaplarda basarak ilçemizi ve ilimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Çalışmalarda bizlere her zaman yardımcı olan hemşehrilerimize çok teşekkür ederim" dedi.


Bünyan Dostları Derneği 3. Olağan Genel Kurulu sonucunda dernek yönetim kuruluna Şener Serim, Cafer Algül, Kenan Okan Cingil, Soner Öztürk ve Hacıbekir Demir seçilirken, Denetim Kurulu Başkanı olarak Yasemin Akkaya, Bayram Soylu ve Fatih Tanrıöver seçildiler.


Yeni seçilen yönetim ve denetim kurulu 3 yıl süresince görev yapacağı öğrenildi. - KAYSERİ

Kayseri, Bünyan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
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