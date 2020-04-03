Bünyan Hidroelektrik Santrali 92 yıldır enerji veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bünyan Hidroelektrik Santrali 92 yıldır enerji veriyor - Son Dakika

Bünyan Hidroelektrik Santrali 92 yıldır enerji veriyor

6 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluş kararnamesini imzaladığı ve Kayserili girişimcilerin teşebbüsü ile 1928 yılında Alman-Çek mühendisler tarafından kurulan Türkiye'nin çalışır durumdaki en eski hidroelektrik santrali elektrik üretmeye devam ediyor.

Bünyan Hidroelektrik Santrali 92 yıldır enerji veriyor, System.String[]

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluş kararnamesini imzaladığı ve Kayserili girişimcilerin teşebbüsü ile 1928 yılında Alman-Çek mühendisler tarafından kurulan Türkiye'nin çalışır durumdaki en eski hidroelektrik santrali elektrik üretmeye devam ediyor.

Enerji üretiminde kullandığı suyu, 7 kilometre uzaklıktaki Pınarbaşı kaynağından alan santral, Türkiye'nin çalışır durumdaki en eski hidroelektrik santrali olma özelliğine sahip.

Hidroelektrik santralinde görevli makine teknisyeni Mehmet Paksoy, AA muhabirine, 26 yıldır santralde görev yaptığını söyledi.

Santralde bulunan tribün, dinamo ve voltaj panellerinin orijinalliğinin bozulmadan korunduğunu belirten Paksoy, "Burada 1926 yılında kurulma aşamasına başlandı. 1928 yılında da üretime geçmiş bir elektrik santrali. Bünyan, Sümerbank ve Havaikmal merkezinin enerji ihtiyaçlarını karşılaması için Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruluş kararnamesi imzalandı ve Kayserili girişimcilerin teşebbüsü ile kuruldu. Kurulduğu günden beri kesintisiz üretime devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Aylık ortalama 350 bin kilovatsaat üretim yapıldığını aktaran Paksoy, yıllık da su kaynağının değişiminden dolayı 3 milyon kilovatsaat enerji ürettiklerini vurguladı.

Paksoy ayrıca 7 kilometre uzaklıktaki kaynaktan gelen suyun basıncıyla elektrik enerjisi ürettiklerini ve hidroelektrik santralinin arıza yapması durumunda yedek olarak çalıştırabilecekleri makinelerin yer aldığını dile getirdi.

Hidroelektrik santralinin kuruluş hatırası "Minyatür Kız Kulesi"

Hidroelektrik santralinde 5 personelin çalıştığını aktaran Paksoy, "Şu an ürettiğimiz enerjiyi Bünyan'a veriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulma aşamasına başlanan santralimiz 92 yıldır kesintisiz Bünyan halkına enerji vermektedir. Santralimiz o dönemde kurulan 3'üncü elektrik santralidir. O dönemde kurulup şu an çalışan da tek santraldir." dedi.

Santralde kullanılan makinelerin tarihi olduğunu ve hala üretime katkı yaptığını hatırlatan Paksoy, enerjinin tarihine de ışık tuttuklarını söyledi.

Paksoy ayrıca, santralde yer alan minyatür Kız Kulesi'nin de kuruluş yıllarında İstanbul'dan ilçeye gelen bir mühendis tarafından deniz ve İstanbul özlemini gidermek için yapıldığını, o günden beri mühendisin hatırasının hidroelektrik santralinde yaşadığını sözlerine ekledi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:14 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi         
17:09
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz         
17:06
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi         
17:00
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:50
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü         
16:50
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti         
16:45
Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı         
16:40
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler         
16:37
Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil         
16:33
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için         
16:28
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor         
16:28
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi         
16:15
Böbrek nakli yaptırdığı hastaneyi unutmadı! Selena Gomez'den yüklü korona bağışı Böbrek nakli yaptırdığı hastaneyi unutmadı! Selena Gomez'den yüklü korona bağışı         
16:10
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi         
16:08
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı         
16:02
Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı         
15:58
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu         
15:55
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek         
15:54
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı         
15:39
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak         
15:35
Hakan Aygün sosyal medyadaki Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı         
15:15
Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verdi Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verdi         
15:07
Bournemouth, Luyindama'ya talip oldu Bournemouth, Luyindama'ya talip oldu         
15:07
Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek         
14:58
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış         
14:53
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu         
14:37
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı         
14:36
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı         
14:34
Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor         
14:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 17:28:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bünyan Hidroelektrik Santrali 92 yıldır enerji veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]