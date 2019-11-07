Son Dakika Haberleri: Bünyan'ın Minik Voleybolcularından Başkan Altun'a Ziyaret
Son Dakika Güncel Bünyan'ın Minik Voleybolcularından Başkan Altun'a Ziyaret

Bünyan'ın Minik Voleybolcularından Başkan Altun'a Ziyaret

6 saat önce

Bu yıl Türkiye Voleybol Altyapı Liği'nde Mini Voleybol Kategorisinde mücadele edecek Bünyan Minikler Voleybol Takımı Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u makamında ziyaret etti.

Bünyan'ın Minik Voleybolcularından Başkan Altun'a Ziyaret, System.String[]

Bu yıl Türkiye Voleybol Altyapı Liği'nde Mini Voleybol Kategorisinde mücadele edecek Bünyan Minikler Voleybol Takımı Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u makamında ziyaret etti.


Antrenör Kadir Aydın, Bünyan Belediye Meclis Üyesi Nagehan Seher Altun ve Sümer Mahalle Muhtarı Soner Kendir'in eşlik ettiği minik sporcuları ağırlayan Başkan Altun; minik sporcuların başarıları ile tüm ilçeyi gururlandıracağına inandıklarını ifade etti.


Başkan Özkan Altun;" Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor aracılığıyla çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarıp, onların sosyal sorumluluk sahibi bireyler olmasını, yaşamlarını disipline etmesini önemsiyoruz. Bu anlamda bizlerle istişare ve uyum içinde çalışan değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Gelecek için umut vaat eden yavrularımızı kutluyor hayatlarının başarılarla dolu olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Bizler her zaman gençlerimizin, çocuklarımızın ve onlar için elini taşın altına koyan herksin destekçisi olacağız" dedi.


Antrenör Kadir Aydın ve beraberindekiler destekleri için Başkan Özkan Altun'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:19 Kaynak: İHA
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