Bünyan Kaymakamı Şahin iş yerlerini denetledi - Son Dakika

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Kaymakam Ömer Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yeri denetiminde bulundu.



Şahin'e, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cumhur Özalp, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Büyüktanır ve halk sağlığı ekipleri eşlik etti.



Kaymakam Şahin ve beraberindekiler, vatandaşların maske takıp takmadığını ve ilçedeki market, berber, fırın, çay ocağı, lokanta, kahvehane ve halk sağlığını yakından ilgilendiren diğer işletmelerin kurallara uyup uymadıklarını kontrol etti.



Şahin, hiçbir taviz vermeden salgınla mücadelenin devam edeceğini belirterek, işletme sahiplerine kurallara uymanın önemini hatırlattı.