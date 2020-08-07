Bünyan Meslek Yüksekokulu 130 öğrenci alacak - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksekokulu bu yıl 130 öğrenci alacak.

Geçen yıl eğitime başlanan Bünyan Meslek Yüksekokulu bu yıl 3 programda toplamda 130 yeni öğrenci alacak. Özel Güvenlik ve Koruma programına 50, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programına 50 ve bu yıl ilk defa açılan Posta Hizmetleri programına 30 öğrenci alınacak.

Öğrencilere Bünyan Meslek Yüksekokulu'nu tercih etmeleri önerisinde bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Bünyan olarak uzun yıllar bu okulun hayalini kurduk. Bu nedenle tercih dönemlerinde bizler de öğrencilerimiz kadar heyecanlıyız. Gençlerimiz ve aileleri gönül rahatlığı ile bu okulu tercih edebilir. Hem belediye olarak hem de Bünyan halkı olarak gelen öğrenciler bizlerin en kıymetli misafiridir. Aileleri tarafından bizlere emanet edilen sevgili gençlerimizin hiç bir konuda zorluk çekmemesi için seferber olmuş durumdayız." ifadelerini kullandı.