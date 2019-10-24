Son Dakika Haberleri: Bünyan MYO'da şüpheli paket eğitimi
Son Dakika Güncel Bünyan MYO'da şüpheli paket eğitimi

Bünyan MYO'da şüpheli paket eğitimi

12 dakika önce

Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencilerine yönelik şüpheli paket eğitimi verildi.

Bünyan MYO'da şüpheli paket eğitimi, System.String[]

Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencilerine yönelik şüpheli paket eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesine bağlı bomba imha birimi personeli, öğrencilere şüpheli paketlere nasıl müdahale edileceği konusunda sunum yaptı.

Seminerin ardından, okul bahçesinde şüpheli paketlere yaklaşma ve patlatma uygulaması gerçekleştirildi.

Eğitime, İlçe Emniyet Müdürü Cumhur Özalp, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ergün Ceylan, Bünyan MYO Müdürü Emre Baraz, İlçe İtfaiye Amirliği personeli, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Bünyan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yanında çalıştırdığı çırağı istismar suçundan yargılanan kahvehane sahibi, tahliye oldu
Eşini yakarak öldüren adamın, cinayeti karısının sürekli unutkanlık yaşadığı için işlediği ortaya çıktı Türkiye'nin askeri operasyonunu kınayan AP'ye Ankara'dan çok sert tepki Bülent Turan'dan CHP'li Erdal Aksünger'in PYD açıklamasına tepki: Bir CHP'li yönetici çıkıp, "Kendinize gelin!" demeyecek mi?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 17:32:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bünyan MYO'da şüpheli paket eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]