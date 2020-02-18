Bünyan MYO'ya üçüncü bölüm açılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bünyan MYO'ya üçüncü bölüm açılacak - Son Dakika

Bünyan MYO'ya üçüncü bölüm açılacak

7 saat önce

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı misafir etti.

Bünyan MYO'ya üçüncü bölüm açılacak, System.String[]

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı misafir etti. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa Bünyan Meslek Yüksekokulu bünyesinde üçüncü bir bölümün açılacağını kaydetti.


Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bu yıl iki bölümde yüz öğrenci ile eğitim öğretime başlayan Bünyan Meslek Yüksekokulu'nun gelecek yıl Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Posta Hizmetleri Programında da öğrenci alacaklarını ifade etti.


Rektör Karamustafa'yı misafir eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, açılan Meslek Yüksekokulu'nun ilçe için önemine dikkat çekerek,"İlçemizde uzun yıllar boyunca hayali kurulan, binası olan ancak kendisi olmayan bir yüksekokul vardı. Bürokratlarımız, rektörümüz siyasi büyüklerimiz bizler ve hemşehrilerimiz elini taşın altına koydu. Hep birlikte gayret ettik ve bugün okulumuz yüz öğrencisi ve iki bölümüyle ilçemize değer katıyor. Yeni açılacak bir bölümün daha müjdesini almak bizleri oldukça heyecanlandırdı. Değerli Rektörümüze, müdürümüze ve hocalarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise okulun bu yıl eğitime başlayabilmesi için çevre düzenlemesi ve tefrişatı başta olmak üzere harcadıkları yoğun mesai ve gayretleri için Başkan Altun'a teşekkür etti. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:57 Kaynak: İHA
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