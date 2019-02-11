Bünyan Ticaretine Kadın Esnaf Katkısı

Kayseri
'nin Bünyan
ilçesinde 60 işletmenin başında bulunan kadınlar, ilçenin ticaret hayatına hem renk katıyor hem de ekonomisine katkı sunuyor.
İlçedeki kadınlar, günlük yaşantılarındaki uğraşılarının yanı sıra işletmecilikteki becerileriyle de öne çıkıyor. İlçede kadınlar tarafından açılan işletme sayısı 60'a ulaştı.
İlçenin en eski kadın esnafından iki çocuk annesi 55 yaşındaki Celile Akalın, 1995 yılında açtığı perde dükkanıyla birçok kadına iş imkanı da sunuyor.
Akalın, AA muhabirine, "İşletmeyi açtığımız yıllarda çocuklarım küçüktü ve kadının çalışmasına pek sıcak bakılmıyordu. Buna alışmakta zorlandım. Yıllar geçtikçe çalıştırdığımız kadınlardan bazıları kendi işletmelerini açtı." dedi.
Akalın, kadın çalışan sayısının artmasının kendilerini güçlü hissettirdiğini de sözlerine ekledi.
Unlu mamül sattığı dükkanını 3 yıl önce açan Çiğdem Demirtaş da çevresindekilerin karşı çıkmasına rağmen KOSGEB'den aldığı hibe desteği ile kendi işini kurduğunu söyledi.
Ambalaj dükkanı işleten Hikmet Çay
ise birçok iş kolunda çalıştıktan sonra eşinin iş yeri olmasına rağmen esnaflığa yöneldiğini, kendi işinin patronu olmaktan gurur duyduğunu belirtti.
On yıldır hem muhtarlık yapan hem de tuhafiye dükkanı işleterek ilçedeki kadınlara ilham kaynağı olan Hanife
Çakmak da başkasına ait bir atölyede çalışırken iş yerinin kapanması üzerine kendi işini kurduğunu anlattı.
Çakmak, "Muhtarlık da yaptığım için dükkanım sayesinde vatandaşlar bana daha kolay ulaşıyor." dedi.
Bir kadının her işi yapabileceğine dikkati çeken Şükran Çankaya
ise "Üç çocuğumla yalnız yaşıyorum, kendi ayaklarım üzerinde durabiliyorum, ekonomik özgürlüğüm var. Daha önce güvenlik görevlisi olarak çalıştım, şimdi ilçemize ait yöresel lezzetleri sattığım dükkanımı açtım." diye konuştu.
10 esnaftan 4'ü kadın
Bünyan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Erol
Gül de odalarına kayıtlı işletme sayısının yüzde 40'ını kadınların oluşturduğuna dikkat çekti.
İşletmecilikte kadınların sayısının artmasının hizmette ve rekabette çıtayı yükselttiğini vurgulayan Gül, "Bu da ilçede yaşayan vatandaşlara daha kaliteli hizmet alma imkanı sunuyor. Oda olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız. Yelpazenin çeşitlenmesi ve ilçe ekonomisinin güçlenmesi için her zaman kadınlarımızın destekçisi olacağız." dedi.