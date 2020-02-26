Bünyan ve Pınarbaşı Belediyeleri Hizmet İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bünyan ve Pınarbaşı Belediyeleri Hizmet İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı - Son Dakika

Bünyan ve Pınarbaşı Belediyeleri Hizmet İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı

6 saat önce

Hizmet İş Sendikası ile Bünyan ve Pınarbaşı Belediyeleri arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Bünyan ve Pınarbaşı Belediyeleri Hizmet İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı, System.String[]

Hizmet İş Sendikası ile Bünyan ve Pınarbaşı Belediyeleri arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bünyan Belediyesi ile 1 yıl, Pınarbaşı Belediyesi ile 3 yıllık toplu iş sözlemesi imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, toplu iş sözleşmelerinin yürürlüğe girmesiyle üyelerinin maaşlarına ve sosyal haklarına yüzde 15 oranın da zam yapılacağını belirtti.

Pınarbaşı Belediyesiyle yapılan toplu iş sözleşmesiyle ilgili bilgi veren Çelik, şunları kaydetti:

"Pınarbaşı Belediyemizle gerçekleştirmiş olduğumuz toplu iş sözleşmemiz 3 yılı kapsamaktadır. Sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle her yıl için ayrı ayrı ücretlere ve sosyal haklara yüzde 15 oranında artış gerçekleştirilecektir. Sendikam ve üyelerim adına belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. İş yerimizde huzur var. Huzurun olduğu yerde de bereket vardır. Belediye başkanlarımız bizleri boş çevirmiyor. Şartlar doğrultusunda verebilecekleri en iyi zammı arkadaşlarımıza verdiklerine inanıyorum. Çalışanlarımızın ve ailelerinin yüzlerini güldüren belediye başkanlarıma bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Toplu iş sözleşmelerimiz belediyelerimize ve üyelerimize hayırlı olsun."

Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunoğlu da sözleşme görüşmelerinin kısa sürede sonuçlandığı için mutlu olduğunu aktardı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise belediye çalışanlarının yaz, kış demeden halkın refahı için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, özlük haklarında yapılan iyileştirmelerle daha mutlu ve verimli çalışacaklarını ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:28 Kaynak: AA
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