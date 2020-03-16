Bünyan ve Talas arasındaki futbol turnuvasının galibi Yeni Süksün Spor oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bünyan ve Talas arasındaki futbol turnuvasının galibi Yeni Süksün Spor oldu - Son Dakika

Bünyan ve Talas arasındaki futbol turnuvasının galibi Yeni Süksün Spor oldu

6 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ve Talas ilçelerinde mahalleler arasında düzenlen futbol turnuvası sona erdi.

Bünyan ve Talas arasındaki futbol turnuvasının galibi Yeni Süksün Spor oldu, System.String[]

Kayseri'nin Bünyan ve Talas ilçelerinde mahalleler arasında düzenlen futbol turnuvası sona erdi.

Bu yıl dokuz takımın katıldığı turnuvanın şampiyonu finalde rakibini penaltı atışlarıyla mağlup eden Bünyan'ın Yeni Süksün Mahallesi oldu.

Kuruköprü Mahallesi'nde oynanan final maçını Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun birlikte izledi.

İki takımın da kendilerine yakışır şekilde mücadele ettiğini ifade eden Başkan Altun, "Tablo çok güzel hamdolsun. Elbaşı ve Süksün'ü kutluyorum. Verdiğimiz sözlerin arkasında durarak Süksün'e bir alan bulduktan sonra yeni bir stat kazandıracağız inşallah." diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Yalçın ise her iki takımı da mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Turnuvanın Komite Başkanı Yavuz İncedayı da amaçlarının gençlere sporu sevdirmek, kardeşliği aşılamak ve civar köylerle dostluğu pekiştirmek olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Talas Belediye Başkanı Yalçın ve Bünyan Belediye Başkanı Altun, takımlara kupalarını ve madalyalarını verdi.

Süksün, Futbol, Bünyan, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak Westerlo 2'nci Başkanı Hasan Çetinkaya'dan Aziz Yıldırım'ın projesi için itiraf Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi         
15:33
Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı? Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?         
14:33
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın         
13:51
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti         
13:48
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı         
10:55
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi         
10:40
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın? Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?         
09:56
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi         
09:51
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti         
23:12
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim         
22:46
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 19:10:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bünyan ve Talas arasındaki futbol turnuvasının galibi Yeni Süksün Spor oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]