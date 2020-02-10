Bünyaniosmaniye Mahallesinin Deresi Temizlendi - Son Dakika
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Bünyaniosmaniye Mahallesinin Deresi Temizlendi

15 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Bünyaniosmaniye Mahallesi'nde 1 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bünyaniosmaniye Mahallesinin Deresi Temizlendi, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Bünyaniosmaniye Mahallesinde 1 kilometrelik dere temizliği gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile dere yatağında biriken ve kötü görüntüye sebep olan rüsubat uzaklaştırılırken, olası taşkın sıkıntılarına karşı önlem alındı. Tarım arazilerinin de zarar görmemesi amacıyla yapılan temizlik, bölgede yaşayan vatandaşları da memnun etti.

"Tarım arazileri zarar görüyordu"

Bünyaniosmaniye Mahalle Muhtarı İhsan Gümüş, "Mahallemizde bulunan derede yapılan temizlik tarım arazilerimizin zarar görmemesi açısından önemli bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:12 Kaynak: Bültenler
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