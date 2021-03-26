Bünyanosmaniye Camisi ışıl ışıl oldu - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Bünyanosmaniye Mahallesi'ndeki caminin aydınlatma çalışmasını tamamladı.

2020 yılı Ocak ayında meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki Akhisar depremi sonrasında güvenlik sebepleri ile yıkılan ve hayırseverlerin yardımıyla yeniden inşa edilen Bünyanosmaniye Camii'nin aydınlatması, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bünyanosmaniye Camii'ni LED aydınlatma unsurları kullanarak, geceleri ışıl ışıl bir görünüme kavuşturdu. Camii aydınlatma çalışmaları hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Elektrik bakım ekiplerimiz, Bünyanosmaniye Camii'ndeki çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamladı. Yenilenen aydınlatmaları gören vatandaşlarımız, beğenilerini dile getirdiler. Tabi bu da bizleri oldukça mutlu etti. Başkanımız Cengiz Ergün'ün Manisa Belediyesi döneminde başlattığı camii aydınlatma projesi kapsamında bugüne kadar 575 camiinin aydınlatmaları yenilendi. Halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Bünyanosmaniye Mahalle Muhtarı İhsan Gümüş de yapılan çalışma dolayısıyla teşekkür etti. Gümüş, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, sözünü bir kez daha tuttu. Camiimizin aydınlatmaları yapıldı. Halkımız, yapılan bu aydınlatmayı çok sevdi. Başta Cengiz Ergün Başkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA