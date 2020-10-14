Burada adres soran şaşırıyor, derdini anlatan 50 lira ödüyor - Son Dakika

Burada adres soran şaşırıyor, derdini anlatan 50 lira ödüyor

14.10.2020 10:57
Burada adres soran şaşırıyor, derdini anlatan 50 lira ödüyor, System.String[]

Ordu'da bir kırtasiye sahibi esnaf, kendisine sürekli adres soran ve derdini anlatanların sayısı artınca, farklı bir yönteme başvurdu.

Ordu'da bir kırtasiye sahibi esnaf, kendisine sürekli adres soran ve derdini anlatanların sayısı artınca, farklı bir yönteme başvurdu. Adres soranlardan 1 TL, adrese götürdüklerinden 10 TL ve derdini anlatanlardan 50 TL talep eden esnaf, biriken paraları ise SMA hastası Demir Ali'ye bağışlayacak.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 17 yıldır kırtasiye işleten Osman Erdaş isimli esnaf, iş yerinin önünde beklediği esnada kendisine sürekli olarak adres sorulunca, farklı bir yöneteme başvurdu. Mizansen olarak, adres sormak 1 TL, adrese götürmek ise 10 TL şeklinde bir yazı asan esnaf, ilgi ve fotoğraf çekenlerin sayısı artınca, fotoğraf çektirmeyi de 10 lira olarak belirledi. Kimi zaman hiç tanımadığı insanların kendisine dert anlattığı için dert dinlemenin saatini de 50 TL olarak belirleyen esnaf, elde edilen gelirleri, SMA hastası 17 aylık Demir Ali'nin tedavisi için bağışlayacak.

"DERT DİNLEMENİN SAATİ 50 LİRA, ADRES SORMAK 1 TL"

Esnaf Osman Erdaş, insanların sürekli olarak kendisine adres sorduğunu ve kimi zaman hiç tanımadığı insanların dakikalarca kendisine dert yandığını ifade ederek, "Biz burada otururken sürekli adres sormak için gelen insanlarla başladı. Sonrasında düşündük ve mizansen olarak adres sormak 1 TL, adrese teslim 10 TL olarak yazdık ve bu gün geçtikçe daha değişik haller almaya başladı. Burada fotoğraf çekenleri görünce, fotoğraf çekinmeyi de 20 lira olarak yazdım. Bazen burada otururken hiç tanımadığım insanlar geliyor, dertlerinden bahsediyor. Ben de 'bu böyle olmayacak' dedim ve dert dinlemenin saatini de 50 lira olarak yazdım" dedi.

"TOPLANAN PARALAR DEMİR ALİ İÇİN KULLANILACAK"

"Bu ilgi gördü ve sonrasında ise bizim kardeşimiz Demir Ali'nin hastalığını duyduk ve bu işi Demir Ali kardeşimiz için devam ettirmeye karar verdik" diyen esnaf Osman Erdaş, "Biz mizansen olarak başladığımız bir uygulamayı, Demir Ali kardeşimizin sağlığı için kullanmaya karar verdik" şeklinde konuştu.

"İLK DEFA BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞTIM, ŞAŞKINIM"

Adres soran Musa Yıldız isimli vatandaş, "Bence süper bir uygulama, ilk defa başıma böyle bir şey geldi, şaşkınız ama yardımlaşmak güzel, inşallah Demir Ali de sağlığına kavuşur" dedi.

"MİZANSEN BİR UYGULAMANIN YARDIMA DÖNÜŞMESİ HARİKA BİR OLAY"

Uygulamanın güzel olduğunu ifade eden emekli öğretmen Şadi Genç, "Gerçekten çok yerinde bir olay. Bizim halkımız da yardımseverdir. Burada esnaf arkadaşımızın mizahi olarak başlattığı uygulamanın Demir Ali'ye destek olarak güncellemesi harika bir olay" diye konuştu.

(Selim Kuşcu/İHA)

Burada adres soran şaşırıyor, derdini anlatan 50 lira ödüyor
Burada adres soran şaşırıyor, derdini anlatan 50 lira ödüyor
Burada adres soran şaşırıyor, derdini anlatan 50 lira ödüyor
Burada adres soran şaşırıyor, derdini anlatan 50 lira ödüyor

Türk Lirası, Demir Ali, Esnaf, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burada adres soran şaşırıyor, derdini anlatan 50 lira ödüyor - Son Dakika

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