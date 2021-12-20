Burada çalışanların hayvanları sevmesi şart - Son Dakika

Şirkette özgürce dolaşan kedi ve köpekler, gelenleri kapıda karşılıyor. Eğer iş yerinin idari bölümüne geçerseniz asıl sizi şaşırtacak onlarca köpeği bir arada görebilirsiniz. Odalar arasında özgürce hareket eden ve rahatça dolaşan bu hayvanlar, size hemen bu fabrikanın bir parçası oldukları izlenimi veriyor.

MAKAM ODASINDA ONLARCA KÖPEK YAŞIYOR

Fabrikada çalışan personeller de bu durumdan gayet memnun. Bir sürü hayvana baktığını söyleyen iş insanı,

"Ponçik ismini verdiğim köpeğimin sokakta üzerinden beton mikseri geçmiş, özel bir veterinere götürüp ameliyat yaptırdım. Artık her sabah bizimle koşuyor. Onların hepsi bizim için bir evlat. Can dostlarımla olduğum zaman kendimi huzurlu hissediyorum. İstedikleri tek şey bir kap yemek ve sevgi. Müşterilerimizin bazıları da ilk zamanlar yadırgadı ama onlar da özenip kedi ve köpek beslemeye başladılar. Artık komşularımız da köpek beslemeye başladı." dedi.

Ayrıca, "Her insan kedi köpek sevmeli demiyorum ama en azından zarar vermemeli. Bizim şirkette çalışanlar hayvan sevmek zorunda. Rahat edemez çünkü burada hep beraberiz. Örneğin Medine Hanım ilk geldiğinde hayvanlardan çekiniyordu. Birkaç gün içinde alışıp evinde şimdi 2 sokak kedisi var, İlknur Hanım (İlknur Kula) da öyle. Burada çalışmak için hayvan sevgisi şart. Bir can dostumuzu kaybettiğimiz zaman ise günlerce acısını yaşıyoruz. Ocağımıza ateş düşmüş gibi oluyor." sözlerine yer verdi.