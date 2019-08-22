Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in AK Parti İl Başkanlığını ziyareti

Partililer tarafından karşılanması

Şahin'in Şırnak Belediyesini ziyareti

Şahin ve beraberindekilerin Gazi Paşa ve Yeşilyurt Mahallesindeki yapılan konutları incelemesi

Şahin'in vatandaşları ziyareti ve sohbet etmesi

Şahin'in toplantıda konuşması

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın konuşması

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın konuşması "Burada en büyük proje huzurdur"

-TBB Başkanı Fatma Şahin:

-"Burada en büyük proje huzurdur. Kentte güvenlik güçlerimizin üstün başarıları ve gayretleriyle bu huzur sağlandı. Rabbim bu kardeşlik iklimini bozmasın. Biz Şırnak'ın hizmetindeyiz, vatandaşlarımızın hizmetkarıyız"

-Vali Ali Hamza Pehlivan:

-"Güvenlik anlamında birliğimizi bozmaya çalışacak unsurlara izin verilmeyecek, mücadelemiz kararlılıkla sürdüreceğiz. Görüyoruz ki güvenliğimiz ne kadar iyi olursa o derece rahat ve huzurlu bir çalışma imkanımız oluyor"

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı (TBB) Fatma Şahin, "Burada en büyük proje huzurdur. Kentte güvenlik güçlerimizin üstün başarıları ve gayretleriyle bu huzur sağlandı. Rabbim bu kardeşlik iklimini bozmasın. Biz Şırnak'ın hizmetindeyiz, vatandaşlarımızın hizmetkarıyız" dedi.

Başkan Şahin ve Türkiye Belediyeler Birliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi teknik kadrolarından oluşan heyet, temaslarda bulunmak üzere kente geldi.

Şahin ve beraberindekiler, Şırnak Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve belediye ziyaretlerinin ardından bir otelde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, fen işleri, imar, alt ve üst yapı daire başkanlarıyla birlikte Şırnak belediyesine destek vermek, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiklerini söyledi.

Teknik ekiplerinin bundan sonra Şırnak'a sürekli geleceğini ve teknik destekte bulunacaklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

-"Burayı parlayan bir yıldız yapmak için çalışacağız"

"Şırnak'ın sorunu bizim sorunumuz. Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Burada en büyük proje huzurdur. Kentte güvenlik güçlerimizin üstün başarıları ve gayretleriyle bu huzur sağlandı. Rabbim bu kardeşlik iklimini bozmasın. Biz Şırnak'ın hizmetindeyiz, vatandaşlarımızın hizmetkarıyız. Allah'ın izniyle bu bölgede buranın parlayan bir yıldız olması konusunda bütün gücümüzle yanında olacağız bir ve beraber olacağız"

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da valilik olarak kentin gelişmesi için büyük gayret sarf edeceklerini ifade etti.

Terör saldırılarıyla 3 yıl önce kentin büyük sıkıntılar yaşadığını anımsatan Pehlivan, "Bölücü terör örgütünün maalesef menfur saldırıları oldu. Bunun en acımasız örneği 3 yıl önce burada yaşanan çukur barikat eylemleriydi. İnşallah o sıkıntılar geride kalıyor. Şehrimizde bu çukur eylemlerinin ardından yeniden ayağa kalkma süreci yaşıyor ve bunu memnuniyetle söyleyebiliriz ki çok büyük mesafeler kat edildi. Devletimiz hem güvenlik anlamında varlığını,ağırlığını hissettirdi hem de yapısal dönüşüm anlamında büyük yatırımları sağladı" dedi.

-"Eğitim ve üretimi önemsiyoruz"

Kentteki eksikliklerini tespit ettiklerini kaydeden Peylivan, el birliğiyle fikirleri projelere dökerek en iyi hizmeti yapmak için gece gündüz çalışacaklarını vurguladı.

"Sadece sözde, yazıda kalmayan somut adımlarla adımların yatırımlara dönüşmesi çabası içerisinde olacağız" diyen Pehlivan, devamında şöyle dedi:

"Eğitimi ve üretimi çok önemseyeceğiz. Çünkü bu iki temel alanda mesafe alırsak bölge insanımızı ve gençlerimizi iyi mesleklere sahip edebilirsek bölgemize değer katacaklardır. Güvenlik anlamında birliğimizi bozmaya çalışacak unsurlara izin verilmeyecek, mücadelemiz kararlılıkla sürdüreceğiz. Görüyoruz ki güvenliğimiz ne kadar iyi olursa o derece rahat ve huzurlu bir çalışma imkanımız oluyor. Bu çalışmaların hayırlara iyiliklere vesile olmasını diliyorum"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise göreve geldiklerinden bu yana geçen 4 buçuk aylık süreçte kentin sıkıntılarını kısa orta ve uzun vadeli planlara yayarak buna göre bir çalışma izlediklerini söyledi.

Kentin terör saldırılarında büyük bir yıkımın arından hükumetin destekleriyle yeninden bir yapılanmaya gidildiğini anımsatan Yarka, "Büyükşehir Belediye Başkanımız bize ilk etapta makine yardımı ve daha sonra ekibinin kentteki çalışmalarının ardından fiziki destek alacaklarını belirtti.Her geçen gün Şırnak'ı alt ve üst yapısıyla yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Belediyemiz tarafından sadece görev yaptığımız süre değil 2040 Master planlarıyla önümüzdeki 20 yılı ön görerek projeler üretiyoruz.Başkanıma ve belediyenin teknik kadrolarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Heyet daha sonra Gazi Paşa ve Yeşilyurt Mahallesindeki yapılan konutları inceledi.