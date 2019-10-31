Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'na katılan birliklerin komutanları ile bir araya geldi. Tel Abyad'taki askerlere telsizden seslenen Akar, "Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınırın sıfır noktasındaki birlikleri denetledi. Bakan Akar, Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar, daha sonra bölgedeki birliklerin komutanları ile bir araya geldi. Burada faaliyetlere ilişkin brifing alan Akar, hudut hattını anbean takip eden Sınır Güvenlik Sistemi'nden sınırı inceledi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ta bulunan bir birliğin komutanıyla da telsizden görüşen Akar, personelin durumu ve faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Mehmetçiğin moral ve motivasyonuna ilişkin sorusuna "Moralimiz yüksek, her türlü göreve hazırız" yanıtını alan Akar, "Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım" dedi.

Bakan Akar, daha sonra Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ile Barış Pınarı Harekatı'na katılan bir komando birliğinde de inceleme ve denetlemelerde bulundu. Harekat Merkezi'ne giden Akar, faaliyetlere ilişkin brifing aldı ve talimatlar verdi. İnceleme ve denetlemeleri sırasında yaptığı açıklamada savunma ve güvenlik konularına değinen Akar, hassas bir dönemden geçildiğine dikkat çekti. Bakan Akar, "Milletimize, ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, topraklarımıza bir zarar ziyan gelmeden hakkımızı, hukukumuzu müdafaa ederek, egemenlik ve bağımsızlığımızı en üst düzeyde koruyarak inşallah bu dönemi tamamlayacağız. Vatanımızın birliği bütünlüğü, asil milletimizin güvenliği çok önemli. Bunları tam olarak gerçekleştirebilmek için ordumuza düşen görev neyse hep birlikte büyük bir kahramanlık ve fedakarlık göstererek vazifemizi yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve bağımsızlık konularının süreklilik arz ettiğine vurgu yapan Akar, "Güvenlik, savunma sürekli olan bir ihtiyaç. Bunu yerine getirmek için gayret göstereceğiz. Bizim buradaki maksadımız hudutlarımızın, halkımızın

güvenliği. Onun için ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir şekilde bir terör koridoruna asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu söyledik ve amacımızın bu olduğunu da herkes biliyor. Sadece ülkemizin hak ve menfaatlerini değil, Suriyeli kardeşlerimizin de güvenli ve gönüllü bir şekilde topraklarına dönmelerini sağlamak için de gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu kaydeden Akar, "Bizim hedefimiz sadece ve sadece teröristler. Bizim Suriye'deki teröristlerle mücadelemizin dışında oradaki Kürt, Arap, Keldani, Arami, Süryani, diğer etnik gruptan insanlarla bizim mücadelemiz asla söz konusu değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bizim kimsenin etnik, dini kökeni ile hiçbir şekilde ilgimiz olmadı, olmayacak. Biz bu konuda son derece duyarlıyız, bilinçliyiz. Bizim tek hedefimiz var, o da teröristler. Onları etkisiz hale getirmek için çalışıyoruz. Terörle mücadele harekatı ne zaman bitecek? En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Ondan sonra biz ülkemizi, hudutlarımızı güven içinde göreceğiz" dedi.

Suriye Milli Ordusu aleyhinde yapılan yalan haberlere de dikkat çeken Akar, "Onlara karşı sanki bu insanlar terörist, hainmiş gibi bir anti-propaganda var. Bu insanlar evini, köyünü, toprağını kurtarmaya çalışan Suriyeliler" açıklamasında bulundu.

"TSK terör örgütü DEAŞ ile mücadele etmiyor" şeklinde bir algının oluşturulmaya çalışıldığını belirten Akar, "Bunlar gerçekten büyük bir gaflet, gerçekten çok cahilce, ahmakça konuşulan şeyler" dedi.

TSK'nın DEAŞ'a karşı göğüs göğüse savaşan tek ordu olduğunu, Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 binden fazla DEAŞ'lıyı Suriye'nin kuzeyinde, yaklaşık 700 DEAŞ'lıyı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdiğini, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona hava sahasının açılması, üslerin kullanılması ve lojistik her türlü desteği verdiğini hatırlatan Akar, "Hala Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini görmemek tam anlamıyla bir körlük, cahillik, bir inat" dedi.

Akar, kimyasal silah kullanıldığına yönelik batı medyasında yer alan iddialara da tepki gösterdi. Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde ne bunların atma vasıtaları ne de mühimmatı var. Başta teröristler olmak üzere bazı

alçaklar TSK'nın kahramanlığı karşısında aciz kalınca iftiraya, yalana, fitneye, fesada başvuruyorlar. Bizim kimyasal silah kullanmak gibi bir durumumuz asla söz konusu değil. TSK'da bu konuda bir konsept, doktrin, eğitim de yoktur" açıklamasında bulundu.

Sadece masum insanlara karşı değil, çevreye, tarihi, dini yapılara karşı da gerek harekatın planlamasında, gerekse icrasında hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyeti gösterdiklerini dile getiren Bakan Akar, "Bizim için çevre, masum insanlar, dini yapılar, tarihi yapılar dokunulmazdır. Harekatın gecikmesi pahasına, arkadaşlarımıza bazı güçlükler getirmesi pahasına bu konuda milli, manevi, mesleki değerlerimize uygun, ilkeli davranmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmetçiği tebrik eden Akar, "Ülkemiz ve milletimiz için çok önemli işler yaptınız, yapacaksınız. Şu ana kadar geldiğimiz noktada çok şükür Allah bizi utandırmadı, bundan sonra da Allah bizi utandırmasın diyoruz. Birlikte omuz omuza mücadele ederek elimizden gelen gayreti gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz ve inşallah bize verilen görevi asil milletimizin sevgi, güven ve duasından aldığımız güçle alnımızın akıyla tamamlayacağız" diye konuştu.

(İHA)