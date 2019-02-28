Son Dakika Haberleri: Burada Perşembe Günleri Hariç Koşamazsınız!

Burada Perşembe Günleri Hariç Koşamazsınız!

1 saat önce

Elys Dolan'ın alıştığımız hikâye gidişatına meydan okuyan yeni kitabı Acemiler İçin Sihirbazlık kitabı Doğan Egmont'tan yayınlandı.

Burada Perşembe Günleri Hariç Koşamazsınız!, System.String[]

Kaleköy'ün konuşan hayvanlarını kaçıran Korkunç Sihirbaz Terrence'ın amacı Sihirli Değnek'i ele geçirip en güçlü sihirbaz olmaktır. Ancak onu alt edecek yalnızca iki gözü pek kahraman var: Şövalye ejderha Dave ve onun sadık atı olma görevini üstlenen keçi Albrecht! Dave ve Albrecht kılık değiştirerek Sihirbazlar Cemiyeti'ne girip, şu sahtekârTerrence'a bir ders vermek için bir plan yaparlar. Tabii ki, eşsiz bir kitap olan "Acemiler İçin Sihirbazlık"ın yardımıyla!

Kitabı okumaya niyetlenenlere önden bir uyarı, bu cemiyette hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Üstelik burada işleyen bir takım çılgın kurallar da cabası. Örneğin perşembe günleri hariç koşmak yasak, ayrıca dolunay olmadıkça halılara ayakkabıyla basmak da. Çünkü sihirbaz olmak hiç de kolay bir değil…

Yazar, ejderha Dave ve keçi Albrecth'in arkadaşlarını kurtarma serüvenini anlatırken çocuklar dünyasından pek çok önemli konuya dikkat çekiyor. Herkese zorbalık yapan bir karakterle mücadele ekseninde ilerleyen kitap, çocukların yaşadıkları benzer problemleri çözme becerilerini geliştirmelerine imkân tanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:23 Kaynak: Bültenler

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