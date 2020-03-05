"Buradan atacağımız adım bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Buradan atacağımız adım bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır' - Son Dakika

"Buradan atacağımız adım bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan atacağımız adım alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan atacağımız adım alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:20 Kaynak: İHA
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