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"Buradan atacağımız adım bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan atacağımız adım alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan atacağımız adım alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır" dedi.
(İHA)
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