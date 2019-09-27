Son Dakika Haberleri: Burak Arslan, Develispor'da
Son Dakika Spor Haber

Burak Arslan, Develispor'da

1 saat önce

Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor, son olarak Havza Belediyespor forması giyen 1998 doğumlu golcü oyuncu Burak Arslan'ı renklerine kattı.

Burak Arslan, Develispor'da, System.String[]

Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor, son olarak Havza Belediyespor forması giyen 1998 doğumlu golcü oyuncu Burak Arslan'ı renklerine kattı.


Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de sezona Kayseri Yolspor'u 2-0 yenerek 3 puanla başlayan Develispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Futbola 2011 yılında Erkiletspor'da başlayan Burak Arslan, ardından Osmanlıspor Futbol Kulübü, Manavgatspor ve Havza Belediyespor formaları giydi. Burak Arslan, bundan sonra Develispor forması ile mücadele edecek.


İşte Burak Arslan'ın oynadığı maç sayısı ve attığı goller;


U21 Ligi - 13 maç 2 gol


TFF 3.Lig - 9 maç


Elit Akademi Ligi U19 - 16 maç 4 gol


Elit Akademi Ligi U17 - 4 maç


Elit Akademi Ligi U16 - 1maç


Elit Akademi Ligi U15 - 34 maç 21 gol


Akademi Ligi U17 Türkiye Finalleri - 3 maç 1 gol


Akademi Ligi U17 - 18 maç 13 gol


Akademi Ligi U16 - 22 maç 15 gol


Akademi Ligi U14 Türkiye Finalleri - 4 maç


Akademi Ligi U14 - 25 maç 12 gol


BAL Ligi - 23 maç 5 gol - KAYSERİ

Burak Arslan, Kayseri, Havza, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim derbide hologram ile sahaya yansıtılacak!
Volkan Demirel, Galatasaray derbisinde tribünde olmayacak Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe maçı için dev prim! Inter ve Milan'nın 650 milyon euroluk çılgın projesi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 10:17:38. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burak Arslan, Develispor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]