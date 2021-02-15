Burak Bozkurt: Influencerlik meslek oldu - Son Dakika

Çalışmaları hakkında bilgiler veren Burak Bozkurt "51 DIGITAL olarak Influencer iletişimlerinde çözüm ortağı olduğumuz 40'ın üzerinde markamız ve partnerlerimize 5.000'in üzerinde influencer network'ümüz ile hem kreatif hem de stratejik destek veriyoruz. Alper Rende, Damla Altun gibi Türkiye'nin kendi alanında etkileşimi en yüksek influencer'larını da bünyemize katarak menajerliklerini yürütüyoruz. Aynı zamanda 51 DIGITAL olarak Inflow Awards'ta 2020 yılının en iyi influencer pazarlama ajansı seçildik. Başarılı kampanyalarımızın ardında fenomenlere sıkıldığımız reklamlar yaptırmaya çalışmak yerine takipçilerine tavsiyeler veren bir arkadaş gibi yaklaşmamızın ve olus¸turdugˆumuz iletis¸im tonlarımızın oldukc¸a o¨nemli rol oynadığını du¨s¸u¨nu¨yorum." dedi.

Damla Altun, Alper Rende, Fuat Sarıgül, Melis Özten, Uğur Şengül, Bilge Su Işık, Betül Çakmak gibi birçok influencer ile başarılı projeler gerçekleştiren Burak Bozkurt; fenomen olmak isteyen kişilere de şu tavsiyelerde bulunuyor. "Influencer'lığın önemli bir meslek haline dönüşmesi, popülerliği ve kazançları nedeniyle birçok kişi influencer olmak istiyor ve bu konuda bize danışıyorlar. Influencer olmak isteyen kişiler kendilerine uygun içerikler oluşturarak düzenli paylaşımlar yapmalılar. Yapılmayan ve merak edilenleri takipçilerine göstermeliler ve bunu yaparken kendileri gibi davranmalılar. Video çekip paylaşmak kolay gibi görünse de haftada dolu dolu 2 video üretmek kısa sürede yapılacak bir iş değil. Diğer influencer'lar gibi çaba sarfetmeli ve izleyicinin ne istediğini anlayarak düzenli şekilde içerik üretmeliler. Zaten bir süre sonra değerli içerik üreten kişileri influencer ajansları farkederek iletişime geçiyor ve desteklemeye başlıyorlar." dedi.

Burak Bozkurt Kimdir? Burak Bozkurt Kaç Yaşında?

Burak Bozkurt 1996 Yılında İstanbul'da doğdu. Lise Eğitimini Kültür 2000 Koleji'nde tamamlayan Bozkurt, Lisans Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünde tamamladı. 2014 yılında Microsoft Türkiye'de staja başlayarak influencer marketing fikri ile İTÜ Çekirdek, Workup gibi girişimcilik programlarından mezun olduktan sonra 2016 yılında 51 Digital Influencer Pazarlama Ajansı ve 51 Studios yazılım şirketi'ni kurdu. 19 yaşında ilk şirketini kuran seri girişimci Burak Bozkurt, 51 Digital ile birlikte dijital içerikler ve mobil uygulamalar üretmeye devam ediyor.