Burak Çalık Attığı Golü Babasını Kaybeden Takım Arkadaşı Kehendi'ye Armağan Etti

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Denizlispor sahasında karşılaştığı Altınordu'yu, Burak Çalık'ın attığı tek golle 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Denizlispor sahasında karşılaştığı Altınordu'yu, Burak Çalık'ın attığı tek golle 1-0 mağlup etti. Çalık, attığı golü geçtiğimiz hafta babasını kaybeden Lanre Kehendi'ye armağan etti.



Yeşil siyahlı ekip kendi evinde konuk ettiği Altınordu'yu 64. dakikada Burak Çalık'ın attığı tek golle 1-0 yendi. Karşılaşmada golü atan Burak Çalık, golün ardından maçı görüntüleyen gazetecilerin yanına takım arkadaşları ile birlikte giderek Lanre Kehendi'nin formasını açıp poz verdiler. Geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor karşılaşmasının ikinci yarısında babasını kaybeden bu yüzden bu hafta ki kadro da yer alamayan Kehendi'nin arkadaşları kendisini unutmayarak yaptıkları bu hareketle gol sevinçlerini onunla paylaştılar. - DENİZLİ

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