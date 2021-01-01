Burak Çalık: "Kimsenin bize olan inancı kırılmasın" - Son Dakika

Burak Çalık: "Kimsenin bize olan inancı kırılmasın"

01.01.2021 00:05
Burak Çalık:

Samsunspor'un başarılı oyuncusu Burak Çalık, sezon sonu şampiyonluk yaşama hedefleri ile ilgili olarak, "Kimsenin bize olan inancı kırılmasın.

Samsunspor'un başarılı oyuncusu Burak Çalık, sezon sonu şampiyonluk yaşama hedefleri ile ilgili olarak, "Kimsenin bize olan inancı kırılmasın. Biz bu işin sonunu getireceğiz" dedi.

TFF 1. Lig'in en iddialı takımlarından biri olan Samsunspor'da oyuncular, devrenin son maçına 'mutlak galibiyet' parolası ile hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlı takımın yıldız oyuncuları forvet Burak Çalık ve stoper Kevin Boli, kendilerinden beklenen şampiyonluk için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) önemli açıklamalarda bulundu.

Burak Çalık: "İlk yarının sonlarına geldiğimiz zaman çok üst düzey performans beklemem"

Son maçlarda güzel oyun aranmaması gerektiğini ve önemli olanın galibiyet olduğunun altını çizen Samsunspor'un başarılı forvet oyuncusu Burak Çalık, "Son maçta güzel bir gol attım. Maçın sonlarına doğru geldi. Gol atmak bir hücum oyuncusu için çok önemlidir. O konuda mutluyum. Devamını da getirmek için çalışıyorum. Takım olarak sezon boyunca iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. İlk devrenin son maçın pazar günü oynayacağız. Devreye galibiyetle girmek istiyoruz. Takım arkadaşlarımın mücadelesinden ve oynadığı futboldan memnunun. Özellikle ilk yarının sonlarına geldiğimiz zaman öyle çok üst düzey performans ben beklemem. Kimsenin de beklemesini istemem. Önemli olan şu zamanlarda galip gelmektir. Biz Altınordu ve Menemenspor maçında çok iyi oynamıştık. 8-9 net pozisyon kaçırdık ama galip gelemedik. Son maçta iyi oynamadık diye düşünülüyor ama benim için sonuç önemli. Sonuçta galip geldik. İnsanların bizden beklentisi galibiyet. Biz de onu aldık. Adanaspor maçını da kazanarak, devreyi güzel bir şekilde kapatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Kimsenin bize olan inancı kırılmasın, Biz bu işin sonunu inşallah göreceğiz"

Sezon sonu şampiyon olacaklarını vurgulayan Çalık, "Takımımızın hedefleri belli. Kurulma amacı belli. Şampiyon olmamız bekleniyor. Bizler de onun için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Devre arasında aramıza illaki yeni oyuncular eklenecektir. Onların takıma katılmasıyla birlikte daha güçlü bir takım olacağız. İlk yarıda gördüğümüz eksiklikleri kapatacağız. Finalde inşallah bu filmin sonunu hep beraber güzel bitireceğiz. Ara ara illaki teklemeler olacaktır. Kimsenin bize olan inancı kırılmasın. Biz bu işin sonunu inşallah göreceğiz" diye konuştu.

Kevin Boli: "Şampiyonluk için çok savaşmamız gerekecek"

Süper Lig'e çıkmak için çok zorlu mücadelelerden geçmek zorunda olduklarını dile getiren başarılı stoper Kevin Boli, "Sakatlığımı atlatıp, formama kavuştuğum için çok sevinçliyim. Çünkü oynamadığınız zaman hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bu sebepten dolayı takıma dönüp, çalışmalara başladığım için çok mutluyum. Hedefimizin ne olduğunu biliyoruz. Bu hedef doğrultusunda yapmamız gerekenler var. Çok savaşmamız gerekecek. Umarım sezon sonunda mutlu sona ulaşırız" - SAMSUN

Burak Çalık: Kimsenin bize olan inancı kırılmasın
Burak Çalık: Kimsenin bize olan inancı kırılmasın
Burak Çalık: Kimsenin bize olan inancı kırılmasın

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Burak Çalık: 'Kimsenin bize olan inancı kırılmasın' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti
Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı         
23:33
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 rakamlarına isabet etti Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 rakamlarına isabet etti         
23:00
Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı         
22:33
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Nazlı Çelik'in sahne performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Nazlı Çelik'in sahne performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
21:51
Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi         
21:15
Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı         
19:53
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak         
17:29
Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim         
16:00
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 00:10:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Burak Çalık: "Kimsenin bize olan inancı kırılmasın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei