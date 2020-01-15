Burak Çalık ve Veli Çetin Samsunspor'da

YILPORT Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Yukatel Denizlispor'dan Burak Çalık ve Göztepe'den Veli Çetin ile anlaşma sağladıklarını söyledi.

Nuri Asan Tesisleri'nde haftalık basın toplantısı düzenleyen TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Süper Lig takımı Denizlispor'dan Burak Çalık ile 1.5 yıllık, Göztepe'den Veli Çetin ile de 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı. Samsunspor, ara transferde daha önce de Recep Burak Yılmaz, İbrahim Halil Çolak ve Muhsin Yıldırım'ı renklerine katmıştı.

Yeni transferlerin takıma güç katacağını belirten Ertuğrul Sağlam, şöyle konuştu: