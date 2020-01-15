Burak Çalık ve Veli Çetin Samsunspor'da - Son Dakika
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Burak Çalık ve Veli Çetin Samsunspor'da

6 saat önce

Nuri Asan Tesislerinde haftalık basın toplantısı düzenleyen TFF 2nci Lig Beyaz Grup ekibi Yılport Samsunsporda teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Süper Lig takımı Denizlispordan Burak Çalık ile 1.5 yıllık, Göztepeden Veli Çetin ile de 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.

Burak Çalık ve Veli Çetin Samsunspor'da, System.String[]

Nuri Asan Tesislerinde haftalık basın toplantısı düzenleyen TFF 2nci Lig Beyaz Grup ekibi Yılport Samsunsporda teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Süper Lig takımı Denizlispordan Burak Çalık ile 1.5 yıllık, Göztepeden Veli Çetin ile de 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı. Samsunspor, ara transferde daha önce de Recep Burak Yılmaz, İbrahim Halil Çolak ve Muhsin Yıldırımı renklerine katmıştı.


Yeni transferlerin takıma güç katacağını belirten Ertuğrul Sağlam, şöyle konuştu:


Muhsin Yıldırım ile dün imzalar atıldı. Muhsin, bizim anlayışımıza uyan, hedeflerimiz doğrultusunda bize yardım edeceğine inandığımız hem merkez orta saha hem de sağ bek mevkiinde oynayabilen, genç, dinamik ve karakterine sonuna kadar inandığımız arkadaşımız. Hem bizim için hem de onun için hayırlı olsun. Bunun yanında yoğun uğraşlar sonucunda bugün itibarıyla bizim hem stoper mevkiindeki eksikliğimizi giderecek hem de ön tarafta kanat ve forvet oynayabilen 2 oyuncu ile anlaştık. Bunlar da Veli Çetin ve Burak Çalık. Burak Çalık ile 1.5 yıllık, Veli Çetin ile de 1 yılı opsiyonluk olmak üzere 2.5 yıllık anlaşma sağlandı. İnşallah onların da imzaları bir an evvel atılıp transfer çalışmalarını bitirmiş olacağız. Bundan sonraki süreçte kadromuz bu şekilde devam edecek. Şu anda faydalanamadığımız 8 tane oyuncu var. Bunlar sakat olan Bünyamin Cesur Karataş, Okan Dernek, Yalçın Kılınç, kiralık olarak gönderdiğiniz Onur Eriş, sözleşmelerini feshettiğimiz Samet Asatekin, Samed Hakan Kılıç, Aytaç Sulu ve Nuri Terliksiz. Bunların yerine de 5 tane takviye yaparak hem transfer dönemini istediğimiz şekilde geçirmiş olduk hem de bizi bu zorlu yolculukta zafere ulaştıracak kadro yapılandırmasını da gerçekleştirmiş olduk.

Ertuğrul Sağlam, Burak Çalık, Samsunspor, Nuri Asan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:12 
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