Burak Çalık, Yılport Samsunspor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Burak Çalık, Yılport Samsunspor'da - Son Dakika Spor

Burak Çalık, Yılport Samsunspor'da

6 saat önce

Yılport Samsunspor, Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'dan Burak Çalık ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Burak Çalık, Yılport Samsunspor'da, System.String[]

Yılport Samsunspor, Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'dan Burak Çalık ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Yukatel Denizlispor'da bir süre önce alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuran ve kadro dışı bırakılan Burak Çalık'ın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Çalık, yarın Samsun'a gelerek sözleşme imzalayacak.


Denizlispor, Burak Çalık, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:17 Kaynak: DHA
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