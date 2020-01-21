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Burak Çalık, Yılport Samsunspor'da
6 saat önce
Yılport Samsunspor, Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'dan Burak Çalık ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:17 Kaynak: DHA
Yılport Samsunspor, Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'dan Burak Çalık ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Yukatel Denizlispor'da bir süre önce alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuran ve kadro dışı bırakılan Burak Çalık'ın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Çalık, yarın Samsun'a gelerek sözleşme imzalayacak.
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