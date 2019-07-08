Son Dakika Haberleri: Burak Can Yıldızlı 1 yıl daha Beşiktaş'ta
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Burak Can Yıldızlı 1 yıl daha Beşiktaş'ta

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Sompo Japan'da uzun forvet Burak Can Yıldızlı'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Burak Can Yıldızlı 1 yıl daha Beşiktaş'ta, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden  Beşiktaş Sompo Japan'da uzun forvet Burak Can Yıldızlı'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, 25 yaşındaki Burak Can Yıldızlı'nın sözleşmesini uzattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda da Beşiktaş Sompo Japan Takımımız'ın formasını giyecek olan Burak Can Yıldızlı'ya başarılarla dolu bir sezon dileriz" denildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:33 Kaynak: DHA
Burak Can Yıldızlı, Beşiktaş, Spor
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