Burak Can Yıldızlı 1 yıl daha Beşiktaş'ta
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Sompo Japan'da uzun forvet Burak Can Yıldızlı'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:33 Kaynak: DHA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş
Sompo Japan'da uzun forvet Burak Can Yıldızlı
'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, 25 yaşındaki Burak Can
Yıldızlı'nın sözleşmesini uzattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda da Beşiktaş Sompo Japan Takımımız'ın formasını giyecek olan Burak Can Yıldızlı'ya başarılarla dolu bir sezon dileriz" denildi.
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