Burak Deniz'den çok konuşulacak evlilik açıklaması
17.03.2021 22:51
Etiler'de görüntülenen oyuncu Burak Deniz, yaptığı evlilik açıklamasıyla bomba etkisi yarattı. Deniz, 'Didem Soydan'la evlenmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna, "Didem'le vakit geçiriyorum. Kısmet bu işler" yanıtını verdi.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı ile izleyicinin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Burak Deniz, Etiler'de bir hastane çıkışında görüntülendi.
SET KOŞTURMACASI İÇİNDE
Şu sıralar ünlü model Didem Soydan ile dolu dizgin ilişki yaşayan Burak Deniz, gazetecilerden gelen soruları yanıtladı."Set çok yoğun devam ediyor. Evden işe işten eve geliyorum" diyen ünlü oyuncu, evlilik sorusuna bomba etkisi yaratan bir yanıtla karşılık verdi.
"DİDEM'LE VAKİT GEÇİRİYORUM"
Evliliği düşünmediği her halinden belli olan Burak Deniz, "Didem'le vakit geçiriyorum. Evde kişisel bakımlarımı yapıyorum. Evlilik olayları içinde kısmet bu işler" dedi. Öte yandan Didem Soydan'ın Alina Boz ile olduğu paylaşımları kıskandığı haberlerini kesin bir dille yalanlayan Deniz, "Saçma sapan haberler konuşmaya gerek yok" diyerek sözlerini noktaladı.
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