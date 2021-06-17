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Burak Deniz ile aşk yaşayan Didem Soydan'ın kötü alışkanlığı - Son Dakika

Burak Deniz ile aşk yaşayan Didem Soydan'ın kötü alışkanlığı

17.06.2021 22:03
Burak Deniz ile aşk yaşayan Didem Soydan'ın kötü alışkanlığı, System.String[]

Güzel model Didem Soydan, Beauty Eurasia Güzellik Fuarının açılış gününde sahnedeydi. Burak Deniz ile aşk yaşayan Didem Soydan, kötü alışkanlığını açıkladı. İşte detaylar...

Makyaj sanatçısı Fezi Altun ile birlikte güzellik ve makyaja dair fuara katılanlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirerek katılımcılara tüyolar veren ikili, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SİGARAYI BIRAKMAK İSTİYORUM"

Güzellik ile ilgili sırlarını açıkladığı sırada sigaradan dert yanan Soydan, "Sigara içtiğim için utanıyorum. Çünkü o kadar etkiliyor ki insanın cildini. Onun dışında uykuma ve beslenmeme çok dikkat ederim. Sigaraya bırakırsam benden iyisi yok" diyerek çarpıcı bir itirafta bulundu.

"FOTOĞRAFLARIM YORUMA KAPALI"

"Sosyal medyada hakkınızda olumsuz yorumlar yapılıyor, bunlardan hiç rahatsız oluyor musunuz? sorusuna da cevap veren Didem Soydan, "6 yıldır fotoğraflarımı yoruma kapalı tutuyorum, o yüzden benim için hiç bir önemi yok" dedi.

Oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşayan Soydan, özel hayatı hakkında, "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum biliyorsunuz, benden laf alamazsınız." diyerek soruları geçiştirdi.

Burak Deniz ile aşk yaşayan Didem Soydan'ın kötü alışkanlığı
Burak Deniz ile aşk yaşayan Didem Soydan'ın kötü alışkanlığı
Burak Deniz ile aşk yaşayan Didem Soydan'ın kötü alışkanlığı
Burak Deniz ile aşk yaşayan Didem Soydan'ın kötü alışkanlığı
Burak Deniz ile aşk yaşayan Didem Soydan'ın kötü alışkanlığı

Didem Soydan, Burak Deniz, Sigara, Makyaj, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Burak Deniz ile aşk yaşayan Didem Soydan'ın kötü alışkanlığı - Son Dakika Magazin


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