Dizinin sosyal medyada sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Maraşlı dizisinde rol alan oyuncu Burak Deniz koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu iyi olan oyuncu evde kendini karantinaya aldı. Tedbir amaçlı dizinin setine ara verildi.

Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin

Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var