Burak Deniz, sarmaş dolaş pozla Didem Soydan'la ayrılık iddiasını yalanladı

Ünlü manken Didem Soydan ile oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz aylarda yeni bir ilişkiye yelken açtı ancak aşklarını kameralardan uzak yaşamayı tercih etti. Çok sık görüntü vermeyen çift, bu sefer de aşk dolu pozlarıyla adlarından söz ettirdi.

AYRILIK İDDİASINA FOTOĞRAFLI YANIT

Genç çiftin geçtiğimiz günlerde Deniz'in Maraşlı dizisindeki rol arkadaşı Alina Boz ile yakınlaştığı iddiasıyla ayrıldıkları ileri sürülmüştü. Çift, haklarında çıkan ayrılık haberlerinin ardından aşk dolu bir pozunu paylaşarak tüm dedikodulara son noktayı koydular.

AŞK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 5,2 milyon takipçisi bulunan Burak Deniz, sevgilisini öptüğü bir pozunu paylaşarak gün batımı ve gül emojisi koydu. Yakışıklı oyuncunun paylaşımı kısa sürede 500 bine yakın beğeni aldı.