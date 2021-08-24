Burak Deniz ve Didem Soydan denizde aşk tazeledi

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Deniz girmek için teknenin merdivenlerine gelen Didem Soydan, Eker'in sevgilisine yardım etmek için uzun uğraşlar verdi. Yüzmeyi bilmediği anlaşılan Eker'in sevgilisi için deniz simidi suya indirilip, binmesi için başında beklendi.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Burak Deniz palet ve deniz gözlüğünü taktıktan sonra kendisini serin sulara bıraktı. Deniz içerisinde Soydan ile samimi görüntüler veren oyuncunun keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.

DİDEM SOYDAN'IN ZOR ANLARI

Tekne personeli, sudan çıkmak bilmeyen grup için meyve tabağı yaparak servis etti. Hayli eğlenen grubun sudan çıkma vakti geldiğinde Didem Soydan, zor anlar yaşadı.

"EVLENMEDEN ÇOCUK YAPMAMI İSTEDİLER"

Didem Soydan, ailesinin kendisinden evlenmeden çocuk yapmasını istediğini söyleyerek dikkat çekti. Soydan açıklamasında, "Ailem benden ümidi kesti. Bana geçen gün şey dediler. 'Biliyorum sen evlenmeyeceksin ama çocuk yapsan!' Ben de dedim ki ee anne babasız nasıl büyüyecek? Onlarda dedi ki 'Siz nasıl büyüdünüz biz bakarız.'" ifadelerini kullandı.