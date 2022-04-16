Burak Derneğinden İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama - Son Dakika

Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını kınadı.

Dernek Başkanı Adem Yenihayat, yazılı açıklamasında, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskında göz yaşartıcı bombalar ve plastik mermilerle Müslümanlara saldırdığını belirtti.

İsrail'in Kudüs'teki egemenliğini göstermek adına masum halk üzerinde güç gösterisinde bulunarak şiddet uyguladığını kaydeden Yenihayat, Kudüs'ün tüm Müslümanların ortak değeri olduğunu bildirdi.

Yenihayat, burasının peygamberler şehri olduğunu vurgulayarak, "Mescid-i Aksa'ya girmeleri hele Müslümanlara saldırmaları asla kabul edilemez. Bu vahşi saldırganlığı şiddetle kınıyoruz. İşgal devletinin tüm baskı ve zulümlerine rağmen direniş gösteren Kudüslü kardeşlerimizin her daim yanlarında olacağız ve Kudüs'ü asla terk etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.