Burak Derneğinden İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama - Son Dakika
Üye Girişi

Burak Derneğinden İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama

16.04.2022 09:49
Burak Derneğinden İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama

Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını kınadı.

Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını kınadı.

Dernek Başkanı Adem Yenihayat, yazılı açıklamasında, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskında göz yaşartıcı bombalar ve plastik mermilerle Müslümanlara saldırdığını belirtti.

İsrail'in Kudüs'teki egemenliğini göstermek adına masum halk üzerinde güç gösterisinde bulunarak şiddet uyguladığını kaydeden Yenihayat, Kudüs'ün tüm Müslümanların ortak değeri olduğunu bildirdi.

Yenihayat, burasının peygamberler şehri olduğunu vurgulayarak, "Mescid-i Aksa'ya girmeleri hele Müslümanlara saldırmaları asla kabul edilemez. Bu vahşi saldırganlığı şiddetle kınıyoruz. İşgal devletinin tüm baskı ve zulümlerine rağmen direniş gösteren Kudüslü kardeşlerimizin her daim yanlarında olacağız ve Kudüs'ü asla terk etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Arap ülkelerinden, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama Arap ülkelerinden, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama Fas'ta İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa saldırısı protesto edildi Fas'ta İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa saldırısı protesto edildi

İsrail, Mescit, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burak Derneğinden İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama - Son Dakika


Son Dakika
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
10:33 Son anket: AK Parti 7 puan önde ama ittifaka yetmiyor! Altılı masanın partileriyle fark 5-6 puana çıkıyor
10:23 Eşi tarafından katledilen Nurcan Seçer'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında
10:20 Mağaza hırsızı iki kadın yakalanınca ortalığı ayağa kaldırdılar: Giysi çalıyorlardı
10:18 Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı
10:16 Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor
10:13 Sinop'tan dünyaya çilek ihracatı: 4 milyonluk yatırımla 100 ton çilek üretiyorlar
09:52 750 sıcaklığındaki eritme ocaklarının başındalar ama oruçlarını aksatmıyorlar
09:47 Ebru Şallı 2 yıl önce kaybettiği oğlunu ölüm yıldönümünde bu sözlerle andı: Kavuşacağız biliyorum!
09:05 Kadıköy'deki feci kazayı görenler gözlerine inanamadı: Otomobil ikiye bölündü, çevik kuvvet polisi sürücü ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 10:47:14. #1.12#
SON DAKİKA: Burak Derneğinden İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement