Burak Derneğinden "Kudüslü kardeşine bir el de sen uzat" kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burak Derneğinden 'Kudüslü kardeşine bir el de sen uzat' kampanyası - Son Dakika

Burak Derneğinden "Kudüslü kardeşine bir el de sen uzat" kampanyası

6 saat önce

Burak Derneği Başkanı Adem Yenihayat, İsrail'in baskısı altında bulunan Filistinlilerin yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını nedeniyle da zor durumda olduklarını belirterek "Kudüslü kardeşine bir el de sen uzat" kampanyasını başlattıklarını bildirdi.

Burak Derneğinden

Burak Derneği Başkanı Adem Yenihayat, İsrail'in baskısı altında bulunan Filistinlilerin yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını nedeniyle da zor durumda olduklarını belirterek "Kudüslü kardeşine bir el de sen uzat" kampanyasını başlattıklarını bildirdi.

Yenihayat, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid -19 salgınının tüm dünyayı derinden etkilediğini belirterek, abluka ve işgal altında yaşayan Kudüslü Müslümanların ise daha zor durumda olduklarını kaydetti.

Abluka ve işgal sebebiyle ekonomik sıkıntı ve çaresizlik içerisindeki Kudüslü Müslümanların salgın döneminde daha savunmasız olduğunu bildiren Yenihayat, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel salgında bile Müslüman halka uyguladığı şiddet politikalarından vazgeçmeyen İsrail, Kudüslü Müslümanları en temel insan haklarından dahi mahrum bırakmaktadır. Dolayısıyla süregelen İsrail zulümlerine koronavirüs salgınının da eklenmesi, Kudüs halkı için şartları daha da ağırlaştırmıştır. Buna karşın her türlü zorluğa göğüs geren Müslümanlar, Kudüs'ü Yahudi işgaline terk etmeyerek, İslam aleminin onuru, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı savunma kararlılığını da büyük bir özveri ile devam ettirmektedir."

Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik çalışmalar yürüten Burak Derneğinin her yıl olduğu gibi bu yıl da Kudüslüler için iftar, sahur, kumanya, bayramlık gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Yenihayat, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mescid-i Aksa'nın kapalı olması nedeniyle yardımları evlere ve yetimhanelere paket ve kolilerle ulaştıracaklarını belirtti.

Bu yıl "Kudüslü kardeşine bir el de sen uzat" kampanyası başlattıklarını aktaran Yenihayat, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında başta yetimler olmak üzere, Kudüslü ihtiyaç sahibi Müslümanların iftar, sahur, kumanya gibi birçok ihtiyaçları karşılanacak. Yapılacak yardımlarla İslam aleminin duasının yanında maddi desteğini de hisseden Kudüs halkı, moral bularak Kudüs direnişini sürdürebilecektir. Kardeşlik sorumluluğuyla herkesi sıkıntılı günler geçiren Kudüs halkına sahip çıkmaya ve kampanyamıza davet ediyoruz."

İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 06:40 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor         
01:01
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu         
00:37
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor         
00:08
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı         
23:48
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı         
23:36
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı? Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?         
23:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor         
23:30
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker         
23:14
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi         
23:10
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı         
23:02
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"         
22:53
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor         
22:48
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu         
22:40
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı         
22:13
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler         
22:10
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak         
22:07
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti         
22:06
Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu         
22:04
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü         
21:40
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi         
21:38
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar         
21:21
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende         
21:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu         
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti         
20:28
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok         
20:26
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi         
20:19
Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi         
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir         
19:58
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 01:18:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burak Derneğinden "Kudüslü kardeşine bir el de sen uzat" kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]