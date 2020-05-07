Burak Derneği, ramazan ayı dolayısıyla "Kudüslü Kardeşine Bir El de Sen Uzat" kampanyası başlattı.

Burak Derneğinden yapılan açıklamada, çalışma alanı Kudüs ve Mescid-i Aksa olan derneğin Kudüslü Müslümanlara yönelik yardım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, dernek tarafından başlatılan "Kudüslü Kardeşine Bir El de Sen Uzat" kampanyası kapsamında, Kudüslü ihtiyaç sahiplerine, iftar ve sahur etkinliklerinin yanı sıra ramazan kumanyası, bayramlık kıyafet, çocuklar için bayram harçlığı, dezenfektan, temizlik malzemeleri ve gıda gibi pek çok alanda yardım ulaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burak Derneği Genel Başkanı Adem Yenihayat, kampanya ile abluka, işgal ve salgın nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken Kudüslü Müslümanların daha rahat nefes alabilmelerini sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kudüs halkının bir taraftan Kovid-19, diğer taraftan da İsrail'in uyguladığı abluka, baskı ve yaptırımlarla mücadele ettiğine değinen Yenihayat, bu ramazanın Kudüslü Müslümanlar için çok daha zor geçtiğini aktardı.

Bugüne kadar 5 bin aileye iftar ve sahur, 3 bin aileye de kumanya yardımı yaptıklarını, 20 bin aileye daha yardım ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Yenihayat, şunları kaydetti:

"Kudüslü Müslümanlar canları pahasına İslam aleminin ilk kıblesi ve onuru Mescid-i Aksa'yı Yahudi işgaline terk etmeyip, buraların savunma kararlılığını büyük bir özveri ile devam ettirmektedirler, dolayısıyla Kudüslü Müslümanlara yapılacak bu yardımlar, onlar için moral olacak ve Kudüs direnişini daha güçlü bir şekilde sürdüreceklerdir. İslam dünyasının Kudüslü kardeşlerine yardım ellerini uzatarak bu direnişe destek vermelerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve herkesi yardım kampanyamıza davet ediyoruz."