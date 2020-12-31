Burak Derneğinden Kudüslülere kış desteği - Son Dakika

Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği, Kudüs'te Kış Destek Projesi kapsamında yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye kışlık giyim, battaniye ve soba yardımında bulundu.

Burak Derneğinden yapılan açıklamada, Kudüslü Müslümanlarla dayanışma amacıyla Kudüs'te Kış Destek Projesi düzenlendiği bildirildi.

Kudüslü Müslümanların bir yandan İsrail işgali diğer yandan Kovid -19 salgını ile mücadele ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail işgalinin neden olduğu sosyal, kültürel ve ekonomik ambargolar hayatın her alanını olumsuz yönde etkilemektedir ve bu nedenle Kudüslüler için hayat çok daha zor geçmektedir. Mescid-i Aksa savunmasını kış aylarında da sürdüren Kudüslü kardeşlerimizi her kış olduğu gibi bu kış da unutmadık, kış destek projesi kapsamında toplanan yardımlar ile onlara umut ve mutluluk vesilesi olduk. İş ve çalışma hayatının kısıtlı olduğu ve ekonomik anlamda birçok zorluklar yaşayan Kudüs halkı için yardımlarımız bundan sonra da aralıksız devam edecektir."