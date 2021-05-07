Burak Elmas: "29 Mayıs'ta bu seçim olacak" - Son Dakika

Burak Elmas: "29 Mayıs'ta bu seçim olacak"

07.05.2021 13:27

- Burak Elmas: "29 Mayıs'ta bu seçim olacak" Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti.

- Burak Elmas: "29 Mayıs'ta bu seçim olacak"

İSTANBUL - Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti. 29 Mayıs'ta seçimin olacağını söyleyen Elmas, "Engellemeye çalışanların olduğunun fakındayız. Galatasaraylıların da bundan çok rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Galatasaray demokrasisi bizim için çok kıymetli. Bu demokrasinin kişisel kaygılarla veya ihtiyaçlarla zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, listesini TT Stadı'nda bulunan Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elmas, "Tüm gerekli evraklarımızı divan kurulumuza teslim ettik. Kendilerine dün almış oldukları doğru karar için bir Galatasaraylı olarak teşekkür ettik. Tüm camiamıza hayırlı olsun. Diğer aday olan arkadaşlarımız ve ekiplerine de hayırlı olmasını dileriz. Bu seçim Galatasaray için çok önemli bir seçim. Ayrıca Galatasaray demokrasisi için de çok önemli bir seçim haline geldi. Tüm üyelerimizden son dönemde yapılan çeşitli hamlelerin farkında olup, Galatasaray demokrasisine sahip çıkmak üzere oy kullanmalarını, Galatasaray'da iradelerinin sandığa ve sonuçlara yansımasını sağlamalarını rica ediyorum. Hala Galatasaray içerisinde maalesef Galatasaray'a yeteri saygıyı duymayan, Galatasaray'ın sorunlarını gerekli saygıyı duyarak zamanında hazırlanmamış bir takım azınlık da olsa arkadaşların seçimi geciktirme ve Galatasaray'ın sorunlarını bu vesile ile öteleme çabasını görüyoruz. Biz Galatasaray'ın iradesinin Galatasaray'ın tüm kararlarını doğru şekilde yansımasını önem verdik. Bunun da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Pandemi koşullarında da biz üzerimize düşen kulübümüzle beraber, üyelerimizin sağlığını koruyarak düzgün bir seçim, Galatasaraylının iradesinin sonuca yansıdığı bir seçim olması için bütün emeklerimizi seferber edeceğiz" diye konuştu.

Seçimle ilgili Galatasaray Spor Kulübü'nün üyelerince kabul edilmiş tüzüğün şartlarının belli olduğunu ifade eden Elmas, "Bu tüzük çerçevesinde bir seçim tüzüğümüzün öngördüğü şekilde bir seçim dönemi başlamıştır. Bu dönem eksiksiz devam etmektedir. Seçim Galatasaray'da geriye bırakılamaz. 29 Mayıs'ta bu seçim olacak. Engellemeye çalışanların olduğunun fakındayız. Galatasaraylıların da bundan çok rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Galatasaray demokrasisi bizim için çok kıymetli. Bu demokrasinin kişisel kaygılarla veya ihtiyaçlarla zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Burak Elmas'ın listesi şu şekilde oldu:

Asil Liste: Burak Elmas, Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Murat Tacir, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Özgür Işıtan Gün

Yedek Liste: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener

Denetim Kurulu

Asil Liste: Asaf Savaş Akat, Tolga Erem, Emre Şahsuvaroğlu,

Yedek liste: Barış Nane, Anıl Mertol, Nazımcan Angın,

Sicil Kurulu

Asil Liste: Recep Şükrü Ergün, Gülbin Erduran, Mehmet Mustafa Kemal Yalman, Sedat Besen, Sebla Kesim, İlknur Gündem, Halim Neyzi

Yedek Liste: Zeynep Lale Özkut, Adli Bora Palaska, Ali Mert Ramazanoğulları

Disiplin Kurulu

Asil Liste: Osman Alp Yalman, Mithat Can Baydarol, Tayfun Akçay, Kemal Erimtan, Ahmet Müçteba Kozikoğlu, Halit Tural, Banu Kaleağası Gürmen

Yedek Liste: Hasan Vedat Gürer, Huriye Cumhuriyet Sahin, Hüsnü Serdar Gökcan, Yalçın Veziroğlu, Mehmet Mert Yılmaz

Burak Elmas: 29 Mayıs'ta bu seçim olacak
Burak Elmas: 29 Mayıs'ta bu seçim olacak
Burak Elmas: 29 Mayıs'ta bu seçim olacak
Burak Elmas: 29 Mayıs'ta bu seçim olacak

Divan Kurulu, Galatasaray, Burak Elmas, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Burak Elmas: '29 Mayıs'ta bu seçim olacak' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük Geleceğin futbol yıldızı olmak isteyen 16 yaşındaki gencin hayallerini İsrail askerleri söndürdü Geleceğin futbol yıldızı olmak isteyen 16 yaşındaki gencin hayallerini İsrail askerleri söndürdü Fransızlar izdiham çıkardı! Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi Fransızlar izdiham çıkardı! Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi "20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak Beş kuruş para harcamadan iş kurabilirsiniz! Uzman isim yol haritasını gösterdi Beş kuruş para harcamadan iş kurabilirsiniz! Uzman isim yol haritasını gösterdi TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok

Son Dakika Haberleri
14:04 Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak
14:00 Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti
13:56 Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük
13:51 Mustafa Cengiz Yönetimi, seçim sürecine dahil olan Divan Kurulu'nu karşısına aldı! Galatasaray camiası birbirine girdi
13:44 Geleceğin futbol yıldızı olmak isteyen 16 yaşındaki gencin hayallerini İsrail askerleri söndürdü
13:38 Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın
13:36 Fransızlar izdiham çıkardı! Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi
13:19 Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak
13:04 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi
13:01 ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı         
13:59
Mustafa Cengiz Yönetimi, seçim sürecine dahil olan Divan Kurulu'nu karşısına aldı! Galatasaray camiası birbirine girdi Mustafa Cengiz Yönetimi, seçim sürecine dahil olan Divan Kurulu'nu karşısına aldı! Galatasaray camiası birbirine girdi         
13:52
Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın         
13:39
Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak         
13:19
16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi         
13:05
Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu         
12:37
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest? Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest?         
12:10
Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı         
11:54
"İmamoğlu'nu ben şikayet ettim" diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı yalanladı         
11:45
El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar         
11:43
Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok         
11:32
Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur         
11:07
Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor         
10:58
Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı         
10:39
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 14:17:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Burak Elmas: "29 Mayıs'ta bu seçim olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement