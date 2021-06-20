Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı

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Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas, "Birlik ve beraberlik ruhuyla tüm sorunları halletmek için tek yürek olacağız, birlikte çok çalışacağız" dedikten sonra gece yarısı yeni yönetimi ile acil bir toplantı yaptı. Burak Elmas'ın öncelikle teknik direktör sorununu Fatih Terim'le çözmesi ve ardından transfere eğilmesi gerekiyor. İç transferde sözleşmeleri biten Arda, Donk gibi isimlerle anlaşılacağı sızan bilgiler arasında. İlk etapta 350 milyon euroluk enkazın eritilmesi gerekiyor. Bu borç kademeli ve hızlı şekilde eritilmez, harcamalarda yine cüretkar olunursa Galatasaray için işler iyi gitmeyecek.

HARCAMA LİMİTİ 546 MİLYON TL

Burak Elmas ve yeni yönetiminin önümüzdeki günlerde futbol alanında birçok çalışma yapması bekleniyor. Transfer sezonunda Galatasaray'ın 546 milyon liralık harcama limiti bulunuyor. Elmas'ın, önümüzdeki günlerde ilk olarak teknik direktör konusunda Fatih Terim ile tekrar masaya oturması bekleniyor. Teknik Direktör konusunun çözüme kavuşmasıyla birlikte Burak Elmas ve yönetiminin transfer sezonuna hızlı bir başlangıç yapması bekleniyor.

TEK ŞANSLI OLDUĞU KONU FFP

Burak Elmas'ın transfer döneminde en şanslı olduğu konu ise Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı Finansal Fairplay (FFP) anlaşması olacak. Galatasaray böylece sattığı kadar oyuncu transfer etmek zorunda kalmayacak. Bu da yeni yönetimin elini oldukça rahatlatacak.

2.7 MİLYON TL'LİK BORÇ

Ancak sarı-kırmızılıların tüm bunlara rağmen toplam borcu yaklaşık 2.7 milyar lirayı buluyor. Bu da yeni yönetimin çözmesi gereken konuların başında geliyor.