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Burak Elmas: Biz "Ben Beşiktaşlıyım" diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz, Rosier gündemimizde yok - Son Dakika

Burak Elmas: Biz "Ben Beşiktaşlıyım" diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz, Rosier gündemimizde yok

15 Temmuz 2021 Perşembe 00:38
Burak Elmas: Biz

Süper Lig'in 4 büyük kulübünün başkanlarının katıldığı canlı yayında Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Valentin Rosier transferine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Fransız futbolcunun transferini yalanlayan Elmas, "Biz, 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz. Rosier gündemimizde yok" dedi.

Süper Lig'in devlerinin başkanları Habertürk TV canlı yayınında biraraya geldi. Ortak sorunların dile getirildiği yayında, Galatasaray Başkanı Burak Elmas çarpıcı bir transfer açıklamasında bulundu.

GALATASARAY, ROSIER TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİ

Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren Fransız sağ bek ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilirken Portekiz basını sarı-kırmızılıların Rosier'in bonservisi için Sporting ile anlaştığını öne sürmüştü. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise bunu yalanladı. Habertürk TV'ye konuşan Elmas, "Biz 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz. Rosier gündemimizde yok" dedi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de ricası üzerine Galatasaray'ın Valentin Rosier için yaptığı girişimlerden vazgeçtiği öğrenildi.

Burak Elmas: Biz Ben Beşiktaşlıyım diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz, Rosier gündemimizde yok

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Elmas: Biz 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz, Rosier gündemimizde yok - Son Dakika Spor


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