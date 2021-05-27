Burak Elmas: Çıktığımız yol Galatasaray mücadelesi, iktidar mücadelesi değil - Son Dakika

Burak Elmas: Çıktığımız yol Galatasaray mücadelesi, iktidar mücadelesi değil

27.05.2021 12:42
Burak Elmas: Çıktığımız yol Galatasaray mücadelesi, iktidar mücadelesi değil, System.String[]

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, seçim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve projelerini anlattı.

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, seçim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve projelerini anlattı. Elmas, "Bizim için bu çıktığımız yol bir Galatasaray mücadelesi, bir iktidar mücadelesi değil. Biz burada yola çıkarken, Galatasaray'ın başta biz ortak formülle çıkmasına özen gösterdik" dedi

"BU ÇIKTIĞIMIZ YOL BİR GALATASARAY MÜCADELESİ"

Burak Elmas, tüm çalışmalarını tamamladıklarını ve göreve hazır olduklarını söylerken, "Bizim için bu çıktığımız yol bir Galatasaray mücadelesi. Bir iktidar mücadelesi değil. Biz burada yola çıkarken, Galatasaray'ın başta biz ortak formülle çıkmasına özen gösterdik. Klasik seçim alışkanlıkları ile seçilmiş başkan ve yönetimlerin, Galatasaray'ı buradan geleceğe taşımasının mümkün olmadığını düşünerek çıktık. 90'ın üzerinde ekibimiz var. Giderek büyümeye de devam ediyor. Birleşmeden anladığım benim en iyi başkan ve en iyi yönetim ve en iyi kurulları oluşturmaktır. Birleşmeden iktidar paylaşmayı anlayanlarla aynı düşünmüyorum. Biz ekibimizle beraber Galatasaray için tüm projelerimizi detaylı çalıştık. Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe, Galatasaray'ın gurur duyacağı, değerlerin en üst seviye yaşandığı bir geleceğe taşımak için tüm hazırlıklarımızla tamamız. En iyi yönetim kurulunu, en iyi kurulları kurmak için biz zaten tüm hazırlıklarımızı yaptık. Böyle bir şeye ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Herkesin aday olma hakkına saygı duymak lazım. Galatasaraylının da adaylar arasında yapacağı seçime saygı duymak lazım. Galatasaray'ın sandığa yansıyacak iradesine sonuna kadar saygı duyuyoruz. Onların en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" dedi. "GALATASARAY'IN EN AZ 10 SENE HATA YAPILMADAN YÖNETİLME MECBURİYETİ VAR"Projelerinin de hazır olduğuna değinen Elmas, "Geldiğimiz anda arkadaşlarım hızlı hareket edebilecek şekilde listelerini, planlarını yaptı. İdeal bir zaman değil. Hızlı karar alırken de hata yapmamak üzerine detaylı planlarımız var. Bundan sonra Galatasaray'ın en az 10 sene hata yapılmadan yönetilme mecburiyeti var. Gelir gelmez teknik ekiplerle görüşerek, hem kendi çalışmalarımızı hem de onların kafasındaki düşüncelerini anlayarak herhalde 10 günlük bir süre içerisinde ciddi bir faaliyetle her şubede hazırlıklarımızı tamamlayacak çalışmalarımız hazır" dedi. "HER ADAY ORTAYA ÇIKIYOR, KENDİ PROJELERİNİ BİZİM GİBİ ANLATIYOR" En uygun adayın seçileceğine de değinen Elmas, "Galatasaray'ın çok önemli bir seçimi. Bu seçimde Galatasaray gelecek 30 yılda nasıl camia olacağına, Galatasaray'ın nereye yöneleceğine karar verecek. Her aday ortaya çıkıyor. Kendi projelerini bizim gibi anlatıyor. Galatasaraylı da kimsenin işaret ettiği adaya değil, kendi dinleyip ikna olduğu adaya oy verir. Bu işaret  ederek aday belirleme, birilerini işaret etme, birilerini göreve  getirme arzusu Galatasaray'ın son 20 senesinden buraya gelmesine sebep oldu. Fikri hür, vicdanı hür şekilde karar vereceklerdir" diye konuştu. "GALATASARAY İZİN VERMEZ"

Yöneticilerin ilk defa kefalet vermediğini belirten Burak Elmas, "Sürekli zaten bu kefaletlerin altında birçok geçmişte görev almış başkanımızın ve yöneticilerimizin imzası var.  Kasa kolaylığı da bu işin gerekli olduğu zaman bir bölümü. Kasıtlı şekilde diğer adayları korkutmak adına Galatasaray koltukları fiyatlandırmak, gelen insanlara bedel biçerek buraya gelmelerini tavsiye etmelerinin Galatasaray koltuklarını açık arttırmaya çıkarma olduğunu düşünüyorum. Galatasaray asla buna izin vermez" dedi.

- İstanbul
Burak Elmas: Çıktığımız yol Galatasaray mücadelesi, iktidar mücadelesi değil

Burak Elmas, Galatasaray, İktidar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Burak Elmas: Çıktığımız yol Galatasaray mücadelesi, iktidar mücadelesi değil - Son Dakika Spor


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