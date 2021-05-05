Burak Elmas: Devlet adına niyet okuyarak iptal olamaz

Galatasaray'da iptal edilen seçimin ardından başkan adaylarından Burak elmas, sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.

"BU SEÇİM MUTLAKA YAPILACAK"

Burak Elmas sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin 'iptali' söz konusu olamaz. 'Erteleme' koşulları ve süreleri ise tüzüğümüzde açıkça belirtilmiştir. Bu seçim mutlaka yapılacak" ifadelerini kullandı.