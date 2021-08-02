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Burak Elmas: "Falcao ve Feghouli'den kulüp bulmalarını istedik" - Son Dakika

Burak Elmas: "Falcao ve Feghouli'den kulüp bulmalarını istedik"

02.08.2021 14:46

- Burak Elmas: "Falcao ve Feghouli'den kulüp bulmalarını istedik" Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas: "Morutan'la ilgili olarak bugüne kadar teklifimiz olmadı, olmayacak" Galatasaray Başkanı Burak Elmas, MHK Yaz Semineri resmi açılışının ardından konuştu.

- Burak Elmas: "Falcao ve Feghouli'den kulüp bulmalarını istedik"

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas:

"Morutan'la ilgili olarak bugüne kadar teklifimiz olmadı, olmayacak"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Burak Elmas, MHK Yaz Semineri resmi açılışının ardından konuştu. Yüksek ücretleri nedeniyle Falcao ve Feghouli'den kulüp bulmalarını istediklerini söyleyen Elmas, Morutan ile ilgili olarak da bugüne kadar herhangi bir tekliflerinin olmadığını ve olmayacağını söyledi.

MHK Yaz Semineri resmi açılışı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşirken, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başından bu yana samimi şekilde çözüm üretmek için uğraşacaklarını ifade ettiklerini söyleyen Burak Elmas, "Bugün özellikle geldim. 2021-2022 sezonu öncesinde hakem semineri için geldim. Burada şikayet ettiğimiz konularda samimiyet göstererek çözüm önerilerinin parçası olmamız lazım. Oyunun güzelleşmesi hedefimiz var, rekabetin sahaya inmesi hedefimiz var ayrıca toplumun tüm kesimini kurallar hakkında bilgilendirme sorumluluğumuz var. Bugün güzel bir açılış oldu. El uzatmazsanız çözüm gelmez. Biz Galatasaray olarak diğer kulüplerle de konuşarak hareket ediyoruz. Artık kaos sezonu istemiyoruz. Sahada, cezalarda, her alanda eşit adalet istiyoruz. Her takımın adaletini kendi hakkımız gibi görerek, onların da hakkını savunarak rekabet sahada olsun istiyoruz. İyi olan kazansın istiyoruz. Galatasaray Kulübü'nün geçmişten gelen bir misyonu var. Bu misyonu ortaya koymak için de futbolun tüm paydaşlarıyla görüşüp, çözüm önerileri getirip bu çözüm önerilerinin de arkasında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"İskelet bir 11 kurmak istiyoruz"

Galatasaray'ın geleceğine yönelik adımlar attıklarını dile getirerek devam eden Elmas, "Biz göreve geldikten sonra söylemiştik, 1 yıllık değil, 4-5 yıl sonra Galatasaray'ın hak ettiği yerde olacağı bir sistem getireceğimizi belirttik. Bütün oyuncuları transfer ederken uzun vadeli kontratlar, belli bir yaşın altındaki oyuncular ve Galatasaray'ın oyun sistemine katkısı olacak oyuncular seçiyoruz. Bir takım önemli eksikleri giderdik. Ana hedefimiz kuvvetli bir 11 kurmak. Her sene bu 11'in yüzde 40-50'sini değiştirmek istemiyoruz. Bir takımın 11'ini sürekli değiştirirseniz, sistemsel başarı söz konusu olmaz. Ayrıca Türkiye'ye önderlik edecek bir sistem kurmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bunu kurmak istiyoruz. Pilot takımla ilgili çalışmalarımız var. Türkiye'de 2, yurt dışında da 2 kulüple görüşüyoruz. 1 tanesi bitmek üzere. Geçmişte bir pilot takım denememizde başarılı olamadık. Eğer oradan bir performans istiyorsanız ciddi şekilde üzerine eğilmeniz gerekiyor" dedi.

"Morutan'la ilgili bugüne kadar teklifimiz olmadı, olmayacak"

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Olimpiu Morutan'la ilgileri olmadığını vurgulayan Burak Elmas, "Sadece Morutan'la ilgili değil, birçok oyuncuyla ilgili menajer bazlı pazarlama aktiviteleri yapılıyor. Hatta çok esprili bir sohbetimiz oldu hocayla. Cumartesi günü Fatih Hoca ile geç saatlere kadar beraberdik. O bana sordu, ben de ona sordum. Fatih Hoca'nın kızı, benim de oğlum 'Böyle bir durum var mı' diye bize mesaj attılar. Böyle bir şey yok, resmi hiçbir görüşme olmadı. Hiçbir teklif yapmadık. Bazı menajerlerin oluşturmaya çalıştıkları, bizi transfere zorlama oyununa biz gelmeyeceğiz. Biz istediğimiz oyuncunun kulübüyle ve menajeriyle direkt görüşüyoruz. Aracı kullanmıyoruz. Her kulüple görüşecek lisana sahip insanlarımız var kulüpte. Bu menajerlerin artık taraftarların duygularıyla oynayarak oyuncuların fiyatlarını yükseltme çabasına biz pabuç bırakmayacağız. Morutan ile ilgili herhangi bir resmi teklif, yazışma ya da görüşme olmadı. Hatta şunu söyleyeyim, olmayacak da" diyerek bu transferle ilgili girişimlerinin olmayacağını söyledi.

"Falca ve Feghouli'den kulüp bulmalarını istedik"

Halil Dervişoğlu ile görüştüğünü ve bundan sonra bütün kulüplerle ve oyuncuların menajerleriyle de kendisinin görüşeceğini söyleyen Burak Elmas, "Halil de bunlardan birisi. Şu anda kulübünün önümüzdeki sezon için kadro yapılanmasında karar vermesini bekliyoruz. O kararın ardından tekrar görüşeceğiz" cümlelerine yer verdi.

Son olarak Falcao ve Feghouli'den kulüp bulmalarını istediklerini belirten Elmas, "Falcao ve Feghouli ile ben konuşup görüştüm. Çok güzel hizmetleri oldu. Fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerini ödememizin mümkün olmadığını, kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek, iyi bir Galatasaraylı olarak kısa sürede kendilerine kulüp bulurlar ve bir Galatasaraylı olarak iyi ilişkilerle yollarımızı ayırırız. 2 oyuncuyu da maliyet olarak, yönetim kurulu kararıyla kadroda düşünmüyoruz. Şu anda söylediğimiz yönetim kurulu kararıdır. Bu süreç geçtikten sonra hocamızın teknik kararları ayrı olabilir. Biraz bekleyelim, ona göre hareket ederiz" şeklinde konuştu.

Burak Elmas: Falcao ve Feghouli'den kulüp bulmalarını istedik
Burak Elmas: Falcao ve Feghouli'den kulüp bulmalarını istedik
Burak Elmas: Falcao ve Feghouli'den kulüp bulmalarını istedik
Burak Elmas: Falcao ve Feghouli'den kulüp bulmalarını istedik

Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray, Burak Elmas, Falcao, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Burak Elmas: 'Falcao ve Feghouli'den kulüp bulmalarını istedik' - Son Dakika Spor


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