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Burak Elmas: Falcao ve Feghouli'nin kulüp bulmalarını istedik - Son Dakika

Burak Elmas: Falcao ve Feghouli'nin kulüp bulmalarını istedik

02.08.2021 14:31
Burak Elmas: Falcao ve Feghouli'nin kulüp bulmalarını istedik, System.String[]

Morutan'la ilgili resmi bir görüşme olmadı, hatta şunu söyleyeyim; Olmayacak!

Morutan'la ilgili resmi bir görüşme olmadı, hatta şunu söyleyeyim; Olmayacak!

"Herkese eşit adalet istiyoruz"

"Pilot takım için Türkiye'de 2, yurt dışında 2 takımla görüşüyoruz"

Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Morutan transferiyle ilgili, "Morutan'la ilgili resmi bir görüşme olmadı, hatta şunu söyleyeyim; Olmayacak!" dedi.2021-2022 sezonu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'ne katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, açılış töreni sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Elmas, yaptığı açıklamada, "Biz başından beri, yönetime geldiğimizden beri çok samimi bir şekilde kişilerle değil, çözümlerle uğraşacağımızı söyledik. Bugün özellikle geldim. Çünkü burada şikayet ettiğimiz konularda samimiyet göstererek, çözümün parçası olmamız lazım. Oyunun güzelleşmesine hedefimiz var. Güzel bir açılış oldu. El uzatmazsanız çözüm gelmez. Biz Galatasaray olarak diğer kulüplerle de beraber konuşarak ilerliyoruz. Artık Türkiye'de gelecek bir kaos sezonu daha istemiyoruz. Futbolun her alanında, sahada, cezalarda, her yerde, her takıma eşit adalet istiyoruz. İyi olan kazansın istiyoruz" diye konuştu. "PİLOT TAKIM İÇİN TÜRKİYE'DE 2, YURT DIŞINDA 2 TAKIMLA GÖRÜŞÜYORUZ""Biz 1 senelik değil, Galatasaray'ın 4-5 sene sonra tekrar hak ettiği yerlerde olabileceği bir sistemin çabasındayız" diyen başkan Elmas, "Transfer konusunda uzun vadeli kontratlar, belli yaşın altında genç oyuncular geliştirerek; Galatasaray'ın oyun sistemine katkıda bulunacak oyuncular seçmeye çalışıyoruz. İnce eleyipk sık dokumak gerekiyor. Birtakım önemli eksikleri giderdik. Burada ana hedef kuvvetli 11 kurarak, her sene kadroyu yüzde 30-40 değiştirmek değil, ileride transfer olan, performansı düşen oyuncularımızın yerine yetişecek oyuncular transfer etmek olacak. İlk 11'i sürekli değiştirirseniz sistemsel başarı da söz konusu olmaz. Ayrıca bunun dışında futbolda da bir sistem kurmak istiyoruz. Bağımsız, profesyonel Galatasaray sistemi kurmak istiyoruz. Ciddi adımlarımız var, uygulama safhasına geçmek üzereyiz. Pilot takımla ilgili ise çalışmalarımız var. Türkiye'de 2, yurt dışında 2 kulüple görüşüyoruz. Bir tanesi bitmek üzere umarım 1-2 hafta içinde açıklarız. Aramızda kontratlar yapıyoruz ve doğru kontrol etmek istiyoruz. Geçmişte başarılı olamadık maalesef. Bu konu ciddi ilgi isteyen, performans istiyorsanız ciddi şekilde üzerine eğilmeniz gereken bir şey. Her şeyi planlayarak gidiyoruz" açıklamasında bulundu."MORUTAN'LA İLGİLİ RESMİ BİR GÖRÜŞME OLMADI, HATTA ŞUNU SÖYLEYEYİM OLMAYACAK"Morutan transferi hakkında da konuşan başkan Elmas, "Sadece Morutan ile ilgili değil birçok oyuncularla ilgili menajer fazla aktiviteler yapılıyor. Cumartesi akşamı gece geç saatlere kadar Fatih hocayla beraberdik. O bana sordu, ben de ona sordum. Çocuklarımız 'öyle bir şey var mı?' diye mesaj attılar. Öyle bir şey yok. Resmi bir teklif yapmadık, hiçbir görüşme de olmadı. Bakın bu menajerlerin özellikle, -bazı menajerler tabi ki düzgün- Bunların yaratmaya çalıştıkları, bizleri transferde zorlama oyununa biz gelmeyeceğiz. Aracı kullanmıyoruz şükür her kulüple konuşacak lisanımız var. Bu menajerlerin taraftarlarımızın duygularıyla oynayarak, fiyat yükseltme ve oyuncu alma mecburiyeti çabasına biz pabuç bırakmayacağız. Morutan'la ilgili resmi bir görüşme olmadı, hatta şunu söyleyeyim; Olmayacak!" ifadelerini kullandı.Bütün kulüplerle kendisi görüştüğünü vurgulayan başkan Burak Elmas, "Halil Dervişoğlu ve birkaç oyuncu daha var. Halil ile ilgili kulübün gelecek sezon kadrosuna karar vermesini bekliyoruz, tekrar görüşeceğiz" şeklinde konuştu."FALCAO VE FEGHOULİ'NİN KULÜP BULMALARINI İSTEDİK"

Falcao ve Feghouli'nin durumlarıyla ilgili ise Elmas, "Falcao ve Feghouli ile görüştüm. Çok güzel hizmetleri oldu. Fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle, yeni finansal yapılanmamız çerçevesinde ücretlerini ödeyemeyeceğimizi ve kulüp bulmalarını istedik. Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek, iyi bir Galatasaraylı olarak kısa zamanda kendilerine bir kulüp bulurlar. Bir Galatasaraylı olarak iyi ilişkilerle yollarımızı ayırırız. İkisi de gelecek dönem için düşünmüyoruz. Şu anda bu yönetim kararıdır. Fatih hocamızın teknik kararları farklı olabilir. Bekleyip görelim ona göre hareket ederiz" dedi.

Galatasaray, Burak Elmas, oyunlar, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Burak Elmas: Falcao ve Feghouli'nin kulüp bulmalarını istedik - Son Dakika Spor


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