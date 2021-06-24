Burak Elmas, Fatih Terim ile bir araya geldi

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret ederek, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, mazbatayı almasının ardından çalışmalara başladı. Elmas, bu kapsamda Florya Metin Oktay Tesisleri'ne de bir ziyaret yaptı. Başkan Elmas, Florya'da teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelerek, görüşme gerçekleştirdi.

Burak Elmas'a genel kurul üyesi Bahattin Demirbilek eşlik etti. - İSTANBUL